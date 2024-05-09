"Євробачення-2024": учасниця Сан-Марино здивувала незвичайними танцями зі скелетами у рожевому лісі

Десятою на сцену міжнародного конкурсу "Євробачення-2024" вийшла представниця Сан-Марино, виконавиця Megara.

Свій рок-гімн під назвою 11:11 артистка виконала у доволі екстравагантному образі в оточенні загадкових створінь. Так, на тлі величезного екрану з анімацією химерного чорно-рожевого лісу Megara постає у рожевій шубі та сукні з елементом хребта динозавру. Довкола неї постійно танцюють "скелети" у хутряних рожевих чоботях, а на гітарі грає "смерть", костюм якої містить елементи зебри. Весь перформанс доповнюється світловим шоу, димом, і вогнем на сцені.

Megara на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Megara на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Megara на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Посеред шоу Megara зняла з себе сукню й шубу, розпустила рожеве волосся та залишила лише латексне сексі-боді і портупею.

Megara на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Megara на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Зала була в захваті від побаченого і не стримувала своїх бурхливих емоцій. Тому протягом виступу звідусіль лунали овації.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежить за другим півфіналом "Євробачення-2024" та веде текстову онлайн-трансляцію, аби першою повідомити про найцікавіші події конкурсу й оголосити, хто ж з конкурсантів потрапить до фіналу конкурсу.

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