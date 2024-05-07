"Євробачення-2024": учасниця з Ірландії шокувала демонічними криками і роздягнена станцювала з "чортом"

29-річна представниця Ірландії Bambie Thug на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" вийшла на сцену першого півфіналу в образі моторошної чаклунки з чортом.

Знаменитість в екстравагантному образі й магічними символами на тілі влаштувала справжній перформанс, який нагадує сон. Так, під час виконання своєї пісні Doomsday Blue конкурсантка постала в колі зі свічок та відтворювала атмосферу справжнього спіритичного сеансу з заклинаннями. У номері також присутній танцівник, який має вигляд чорта. Саме він посеред виступу різко зриває зі співачки одяг. Тож, решту частину виступу Bambie Thug продовжила епатувати лише в спідній білизні. У цей момент конструкція зі свічок здійнялася до стелі Malmö Arena. Наприкінці номеру артистка зі спецефектами "приборкує" чорта магією.

Виступ Bambie Thug на Євробаченні-2024 / Фото: Associated Press

Bambie Thug / Фото: Associated Press

Оскільки Bambie Thug належить до ЛГБТК+ спільноти і вважає себе небінарною особистістю, їхня пісня містить посил віднайдення справжнього себе й почуттів.

Цікаво, що в реальному житті зірка й справді з дитинства захоплюється чаклунством. Ба більше, в інтерв'ю зірка зазначала, що знайома з декількома справжніми "жінками-відьмами", тому вжитися в образ для Bambie Thug було не так складно.

Виступ Bambie Thug на Євробаченні-2024 / Фото: Associated Press

Наразі букмекери прогнозують, що у фіналі Bambie Thug ввійде до п’ятірки найкращих.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2024". Ми пильно слідкуємо за всіма подіями конкурсу в Швеції й першими оголосимо його результати.

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