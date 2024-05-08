"Євробачення-2024": учасники другого півфіналу та їхні пісні

Також пропонуємо подивитися, у якому порядку виступатимуть конкурсанти.
Вже 9 травня о 22:00 розпочнеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".
Так, єврофани вже подивилися виступи конкурсантів у першому півфіналі, зокрема й України, та дізналися імена десятки фіналістів. Незабаром стануть відомі всі країни, які потраплять до грандіозного фіналу та змагатимуться за кришталевий кубок.
Вже у четвер, 9 травня, на сцену в Мальме вийдуть представники Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.
Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з учасниками другого півфіналу та їхніми піснями. Саме 10 країн потраплять до грандіозного фіналу, де складуть Україні конкуренцію.
1. Мальта: Сара Боннічі - Loop
2. Албанія: Беса - Titan
3. Греція: Маріна Сатті - Zari
4. Швейцарія: Nemo - The Code
5. Чехія: Aiko - Pedestal
6.Австрія: Kaleen - We Will Rave
7. Данія: SABA - Sand
8. Вірменія: Ladaniva - Jako
9. Латвія: Dons - Hollow
10. Сан-Марино: Megara – "11:11"
11. Грузія: Нуца Бузаладзе - Firefighter
12. Бельгія: Mustii - Before the Party's Over
13. Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
14. Ізраїль: Еден Ґолан - Hurricane
15. Норвегія: Gåte - Ulveham
16. Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку першого півфіналу. У нашому матеріалі ви можете побачити, чим дивували учасники та якими були їхні номери.
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