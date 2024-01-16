"Євробачення-2024": учасники нацвідбору відповіли на звинувачення в плагіаті пісні російського гурту

Учасники гурту NAHABA, який бере участь у нацвідборі на "Євробачення-2024", вперше прокоментували звинувачення в плагіаті пісні російського колективу t.A.T.u.

Музиканти зазначили, що їм насправді прикро через те, що в користувачів після прослуховування їхнього конкурсного треку GLASSS виникли асоціації з композицією росіянок "Нас не догонят".

Як зазначили учасники гурту, у світі є чимало артистів, які працюють саме в цьому жанрі. У своїй творчості вони надихаються саме ними, а не росіянами.

"Хочемо з вами роз'яснити один момент, який склався нещодавно з приводу плагіату на t.A.T.u. Насправді дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові російський контент. Насправді дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в даному жанрі у всьому світі", - прокоментували музиканти.

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2024" відреагували на звинувачення в плагіаті російської пісні

Також учасники гурту NAHABA показали, творчістю яких саме артистів надихаються. Так, у плейлисті музикантів є такі виконавці, як You Love Her, Kap Bambino, Crystal Castles, FRXZN, SARCOMA HORROR, Banshee та інші.

"Ми хочемо з вами поділитися піснями, якими ми надихались не при написанні цієї пісні, а в цілому. Хочемо поділитися з вами тим, що ми слухаємо, що ми любимо", - додали музикантів.

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2024" відбудеться вже 3 лютого. Наразі ж стало відомо, хто претендує стати членом журі конкурсу.

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