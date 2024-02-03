Прямий ефір Нацвідбору на "Євробачення-2024" вперше показують у записі

Сьогодні, 3 лютого, у Києві розпочався фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" і вже згодом ми дізнаємося, хто представить Україну на конкурсі у Мальме.

Перед стартом трансляції у Мережі стали обговорювати, що насправді прямий ефір було записано раніше і зараз глядачі бачать саме запис, а не прямий ефір. Щойно під час нацвідбору ведучий Тімур Мірошниченко прокоментував ситуацію.

Він зазначив, що враховуючи військовий стан в нашій країні, організатори нацвідбору прийняли рішення врахувати всі ризики і записати концерт напередодні нацвідбору, 2 лютого:

"Всі ви розумієте, що наша країна воює але завдяки силам безпеки і оборони нашої країни життя, в тому числі культурне, триває. Але в той же час розпланувати, бути впевненим, що все буде йти за графіком неможливо. Гарантувати безпеку великій кількості людей, які зосереджені в одному місці, ми теж не можемо. Тому виступи наших конкурсантів і наших гостей, основна частина, ми її записуємо. Вона йде в запису. У п'ятницю, 2 лютого, напередодні трансляції. Але щоб не втратити той нерв і темп ми йдемо в режимі прямого ефіру і ви завтра (3 лютого – прим.ред.) побачите це в режимі прямого ефіру", - сказав Мірошниченко.

Руслана на нацвідборі на "Євробачення-2024"

Водночас він додав, що такий формат жодним чином не впливає на процес оцінювання, на глядацьке голосування і "вже точно не впливає на вибір переможної пісні".

"Глядацьке голосування почнеться безпосередньо під час трансляції, а підбиття підсумків та оголошення результатів суддівського та глядацького голосувань транслюватиметься наживо, зі спеціального укриття, де ніхто і ніщо не зможе нам завадити", - додала ведуча нацвідбору Юлія Саніна.

Нагадаємо, що сайт ТСН.ua веде текстовий онлайн ефіру нацвідбору на "Євробачення-2024", за яким ви можете стежити за посиланням.

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