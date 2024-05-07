"Євробачення-2024": відомі фіналісти минулорічних конкурсів запалили на відкритті шоу

Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу "Євробачення-2024" офіційно стартував із запального музично-світлового перформансу.

Так, на сцену вийшли минулорічні учасники "Євробачення". Першою хіт "Fuego" у пікантному образі виконала Елені Фурейра, яка на "Євробаченні-2018" від Кіпру посіла друге місце і зібрала найбільшу кількість балів за всю історію конкурсу для своєї батьківщини.

Відкриття Євробачення 2024

Відкриття Євробачення 2024

За нею розкачувати публіку вийшов Ерік Сааде з піснею "Popular", яка зібрала найбільшу кількість балів для Швеції за два десятиліття участі у конкурсі.

Відкриття Євробачення 2024

Відкриття Євробачення 2024

На завершення запалити виступом і здивувати пластичністю у відвертому костюмі вийшла Chanel, яка на "Євробаченні-2022" з хітом "SloMo" також принесла для Іспанії найкращі показники за весь час проведення музичного конкурсу.

Відкриття Євробачення 2024

Відкриття Євробачення 2024

Відкриття Євробачення 2024

До слова, весь номер супроводжувався енергійними танцями з шоубалетом, захопливими постановками та спецефектами у вигляді вогню, диму та феєрверків на сцені. Публіка в очікуванні масштабного шоу гучно підспівувала та пританцьовувала під вже відомі минулорічні хіти.

Таким чином музиканти не лише перенесли глядачів у різні куточки Європи, але й стали відображенням суті гасла "Євробачення-2024", яке звучить як "Об'єднані музикою". Своїм запальним номером артисти намагалися донести глядачам, що необов'язково посідати перше місце у конкурсі, щоб бути гарними артистами з хітами, які підкорюватимуть світ.

Зазначимо, що сайт ТСН.ua пильно стежить за усіма подіями першого півфіналу й у текстовій онлайн-трансляції повідомляє про все найцікавіше першим.

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