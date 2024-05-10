"Євробачення-2024": виступи другої десятки фіналістів конкурсу

Щойно у Мальме, Швеція, відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де телеглядачі визначилися з десяткою фіналістів.

Тож, за результатами голосування, до фіналу "Євробачення-2024" проходять: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

Вже 11 травня відбудеться грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу, де своїми виступами дивуватимуть 26 країн-конкурсанток. Серед них і Україна, яку цьогоріч представляє дует alyona alyona і Jerry Heil. Наші виконавиці отримали свою путівку до фіналу ще у першому півфіналі шоу. А поки вся країна в очікуванні, хто ж здобуде музичну першість, редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати виступи десятки фіналістів з другого півфіналу конкурсу.

1. Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa

2. Швейцарія: Nemo – The Code

3. Греція: Маріна Сатті – Zari

4. Ізраїль: Еден Ґолан – Hurricane

5. Вірменія: Ladaniva – Jako

6. Норвегія: Gåte – Ulveham

7. Грузія: Нуца Бузаладзе – Firefighter

8. Латвія: Dons – Hollow

9. Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. Австрія: Kaleen – We Will Rave

До слова, 7 травня відгримів перший півфінал "Євробачення-2024". Виступи першої десятки фіналістів можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу конкурсу. У матеріалі ви можете побачити, якими піснями, скандалами та номерами учасники "Євробачення-2024" дивували глядачів.

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