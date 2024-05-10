"Євробачення-2024": як змінилися ставки букмекерів після двох півфіналів і на якому місці Україна

Днями відгримів другий півфінал конкурсу "Євробачення-2024", який визначив остаточних фіналістів цьогорічного шоу.

Поки 26 країн-учасниць готуються виступити на головній сцені у фіналі та борються з хвилюваннями, букмекери невпинно роблять свої прогнози. Так, вони відмінні від тих, що були до обох півфіналів.

У трійку лідерів увійшли Хорватія, Ізраїль та Швейцарія. На думку букмекерів, найбільше шансів здобути кришталевий кубок має представник Хорватії, співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Його шанси на перемогу на "Євробаченні-2024" оцінюють аж у 42%.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

На четвертій позиції опиняється Франція. А вже за нею п'яте місце прогнозують Україні та дуету alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Поки що шанси на перемогу українських виконавиць букмекери оцінюють у 4%. Такий самий відсоток на виграш приписують й Ірландії.

Прогнози букмекерів перед фіналом Євробачення 2024. Фото: eurovisionworld.com

На сьоме місце опустилася Італія. Цікаво, що учаснику з Нідерландів і його запальному хіту "Europapa" прогнозують чи не останнє місце в десятці лідерів. Так, Йост Кляйн займає восьму позицію. Решта країн-учасниць мають надто низькі показники ймовірності виграшу. Вони або дорівнюють 1%, або нижче. Зокрема, зовсім невтішні прогнози має Латвія, яка посідає останню 26-ту позицію у букмекерській таблиці.

Йост Кляйн на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, вже завтра, 11 травня, о 22:00 відбудеться фінал "Євробачення-2024". У прямому ефірі стане відоме ім'я переможця. Цьогоріч українські представниці виступатимуть на сцені під номером "два". До речі, такий задум організаторів не сподобався режисерці Таню Муіньо і стало відомо чому.

Читайте також: