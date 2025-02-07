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"Євробачення-2025": букмекери назвали ймовірного переможця нацвідбору

"Євробачення-2025": букмекери назвали ймовірного переможця нацвідбору

KHAYAT, Маша Кондратенко, гурт Ziferblat

Думки єврофанів напередодні шоу розділилися.

Вже завтра, 8 лютого, відбудеться Національний відбір на "Євробачення-2025".

Цьогоріч оргкомітетом і українцями було відібрано 10 музикантів, які боротимуться за право представити Україну на міжнародному конкурсі в швейцарському місті Базель. У Мережі всі артисти вже презентували свої конкурсні композиції. Тож букмекери зробили ставки на переможця.

Перше місце на сайті eurovisionworld незмінно пророкують Маші Кондратенко з піснею No Time to Cry. ЇЇ шанси на перемогу в таблиці становлять 37 відсотків. Другим у букмекерській таблиці стоїть гурт Ziferblat, який презентує пісню Bird of Pray. А ось бронзу, на думку букмекерів, зможе здобути KHAYAT.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору 2025 / ©
Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору 2025

Водночас прогнози сайту Favbet дещо різняться. Компанія оприлюднила таблицю, де букмекери перемогу віддають гурту Ziferblat. Після нього з невеликим відривом другу сходинку посідає Маша Кондратенко. А співачка FIЇNKA замикає коло лідерів – їй прогнозують третє місце з піснею "Культура".

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору 2025 / ©
Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору 2025

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала все про нацвідбір на "Євробачення-2025" – де та о котрій дивитися, як і коли голосувати за фаворитів, про що пісні фіналістів і хто буде у кріслах журі.

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