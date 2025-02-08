"Євробачення-2025": фаворитка Маша Кондратенко підкорила емоційним виступом на нацвідборі

П'ятою на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025" виступила співачка Маша Кондратенко з піснею No Time to Cry.

До слова, букмекери та єврофани пророкують виконавиці одне з перших місць. Тим часом Маша намагалася виправдати всі очікування й презентувала свій феєричний номер. Вона постала у білій сукні з розрізами та доповнила виступ потужними танцювальними елементами.

Маша Кондратенко на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Зокрема, танцівниці використали під час емоційного танку ляльок, які уособлюють українських дітей, які зростають в Україні під час війни. До того ж конкурсна пісня наголосила на "ненормальній нормальності", з якою щодня стикається кожен українець.

Маша Кондратенко на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Маша Кондратенко на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Журі схвально відреагувало на виступ Кондратенко. Джамала похвалила цілісність номеру, але зізналася, що їй хотілося б вокально допрацювати пісню й додати приспіву фарб. Танчинець назвав трек Маші "одним з найсильніших на цьогорічному нацвідборі", хоча й також порадив "додати впевненості".

Маша Кондратенко на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежить за нацвідбором і веде текстову онлайн-трансляцію, щоб першими повідомити, хто поїде на "Євробачення-2025".

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