"Євробачення-2025": коли відбудеться нацвідбір та скільки коштів витратять на його організацію

Стало відомо, коли відбудеться Національний відбір на "Євробачення-2025", де визначать учасника, який представлятиме Україну на конкурсі.

Так, "Суспільне", яке є організатором шоу, опублікувало проєкт. Згідно з даними, фінал Національного відбору запланований на 8 лютого 2025 рік. Окрім того, стала відома сума, яка планують витратити на організацію заходу. Загалом, у проєкті "Суспільного" йдеться, що граничний ліміт витрат на послуги із створення телеверсії нацвідбору – це 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

Нацвідбір на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

Зазначимо, наразі в Україні триває приймання заявок на участь у пісенному конкурсі. До 10 листопада охочі можуть надіслати організаторам свою конкурсну пісню. Згодом відберуть 9 фіналістів, імена яких оголосять до 20 листопада. Тим часом 10 учасника шляхом голосування оберуть глядачі. Повний список фіналістів нацвідбору оголосять до 17 січня.

Нагадаємо, цьогоріч змінили продюсера конкурсу. Відповідальну місію довірили співачці Тіні Кароль, яка 2006 року представляла Україну на конкурсі та посіла сьоме місце. Однак торішній учасник нацвідбору DREVO обурився тим, що виконавиця стала продюсеркою. Він пояснив, чому проти цього.

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