"Євробачення-2025": Молдова відмовилася від участі в конкурсі та назвала причину

В країні мав відбутися відбір, однак його скасували.

Молдова відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

Відповідне рішення оголосили директор Moldova 1 Корнеліу Дурнеску й голова делегації країни Даніела Круду в прямому ефірі Teleradio Moldova. Зазначається, що Молдова цьогоріч не братиме участь в "Євробаченні" "після детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".

До слова, країна проводила відбори на конкурс та навіть визначилася з 12 фіналістами. Остаточно представника в Молдові мали обрати 22 лютого. Однак країна все ж таки відмовилася від участі в "Євробаченні-2025", аби реформувати національний відбір на конкурс та вдосконалити його.

Молдова відмовилася від участі в "Євробаченні-2025"

"Це рішення було складним, але необхідним за нинішніх умов. Національний відбір цього року виявив низку проблем, зокрема зниження інтересу аудиторії", - йдеться в повідомленні.

Отже, цьогоріч в "Євробаченні" братимуть участь 37 країн. Вже у травні учасники зберуться у Базелі, де позмагаються за перше місце в музичному конкурсі. А поки ж букмекери оприлюднили перші ставки на переможця. Пропонуємо дізнатися, яке місце пророкують Україні.

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