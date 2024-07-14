"Євробачення-2025" може не відбутися: у Швейцарії виступили проти проведення конкурсу

Вже відома причина, чому країна може вдатися до таких радикальних мір.

Проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" опинилося під загрозою.

У Швейцарії, якій перемогу привезли Nemo із піснею The Code, неочікувано виступили проти того, аби музичні перегони відбулися в їхній країні. Федерально-демократичний союз планує ініціювати референдум, аби державою не виділялися кошти на проведення "Євробачення-2025".

Як передає RTS, партія нібито намагається зірвати організацію конкурсу через можливі пропалестинські мітинги, які у травні 2024 року активно відбувались в Мальме. Це нібито може негативно вплинути на безпеку в країні. Окрім того, партія занепокоєна через те, що учасники можуть оспівувати "сатанізм і окультизм", вказавши як приклад представницю Ірландії Bambie Thug із піснею Doomsday Blue.

Bambie Thug на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Наразі офіційна позиція влади Швейцарії щодо цього не відома. Країна має в серпні оголосити місто-володаря "Євробачення-2025", проконсультувавшись перед цим із Європейською мовною спілкою. Якщо й будуть якісь референдуми проти проведення конкурсу, то вже після оголошення міста-володаря.

Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

Зазначимо, у травні цього року переможцями "Євробачення" стали артисти зі Швейцарії Nemo з піснею The Code. Тим часом українські представниці Jerry Heil і alyona alyona зайняли третє місце. Щоправда, нещодавно Heil заінтригувала своїм поверненням на конкурс.

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