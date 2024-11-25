"Євробачення-2025" опинилося під загрозою зриву: чи проводитимуть у Швейцарії конкурс

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" опинився під загрозою зриву.

До слова, у травні наступного року музичні перегони мають відбутися у Швейцарії, адже представник саме цієї країни виборов перше місце у Мальме. Організатори вже навіть обрали місце проведення шоу – місто Базель. Однак "Євробачення-2025" опинилося під загрозою зриву.

Річ у тім, що ультраконсервативна християнська партія "Федеральний демократичний союз Швейцарії" виступила проти виділення коштів на проведення конкурсу і ініціювала референдум, аби його взагалі скасувати.

"Євробачення-2025" відбудеться у Швейцарії / Фото: facebook.com/EBU

Врешті, 24 листопада відбулося голосування, згідно з результатами якого у Базелі таки організують "Євробачення-2025" і всі необхідні для шоу заходи. Країна виділяє на це майже 40 мільйонів доларів, натомість планує заробити завдяки конкурсу близько 67 мільйонів доларів, пише DW.

До слова, аби не вдалося набрати достатню кількість голосів за проведення "Євробачення-2025", то шоу все ж таки б відбулося, але в значно менших масштабах.

Нагадаємо, нещодавно відгримів міжнародний конкурс "Дитяче Євробачення-2024". Вже відомо, хто переміг та яке місце посіла Україна.

Читайте також: