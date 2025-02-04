"Євробачення-2025": організатори нацвідбору показали, якою буде сцена конкурсу

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2025" показали вигляд сцени напередодні проведення трансляції.

Цьогоріч на нацвідборі очікується двоярусна оновлена сцена, пише Суспільне. На сайті вже опубліковані перші макети, де видніються не лише два яруси, але й масштабний подіум для перформансів. Окремо відведене місце й для журі.

Макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: suspilne.media

Макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: suspilne.media

За задумом креативного продюсера Нацвідбору Германа Нєнова, саме цей простір має нагадати єврофанам велике "Євробачення" й деякі його елементи. Крім того, кожен учасник і його команда під час шоу перебуватиме у грінрумі.

"При створенні сцени я ставив перед собою дві основні мети. По-перше, сцена повинна знайомити глядачів із кожним фіналістом Нацвідбору, тому для мене було важливо, щоб вона стала сценою-портретом. Друга мета – сценічний простір за своєю конфігурацією має нагадувати сцену великого Євробачення. Для цього ми створили шість окремих сценічних майданчиків: два яруси основної сцени, подіум, що складатиметься з двох частин і перериватиметься центральним кубом посередині, а також грінрум, у якому розмістяться делегації наших учасників. Саме на подіумі на самому початку нашого шоу, одразу після номера-відкриття, пройде парад фіналістів Національного відбору", - розповів Герман Нєнов.

Макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: suspilne.media

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту tsn.ua розповіла про дату й час проведення нацвідбору на "Євробачення-2025" та кому букмекери пророкують перемогу.

Читайте також: