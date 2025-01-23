"Євробачення-2025": пісні фіналістів нацвідбору та порядок їхніх виступів

Сьогодні, 23 січня, о 15:00 відбулося жеребкування між фіналістами Національного відбору на "Євробачення-2025", де визначилися з порядковим номерів виступів конкурсантів.

Захід традиційно вів незмінний ведучий Тімур Мірошниченко, а компанію йому склала Анна Тульєва. На пресконференції були присутні цьогорічна продюсерка нацвідбору Тіна Кароль, креативний продюсер Герман Нєнов та голова делегації України на "Євробаченні" від 2018 року Оксана Скибінська.

До речі, Нєнов розкрив деякі інсайди нацвідбору. Зокрема, конкурс вестиме трійка ведучих, які раніше пробували своїми сили на міжнародному конкурсі. Також організатори готують незвичайний номер з відомими артистами. Однак подробиці вже оголосять згодом.

Поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з піснями фіналістів нацвідбору та їхнім порядком виступів.

1. Влад Шериф – "Wind of change"

2. Абіє – "Дім"

3. MOLODI – "my sea"

4. Future Culture – "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко – "No time to cry"

6. KHAYAT – "HONOR"

7. FIЇNKA – "Культура"

8. KRYLATA – "STAY TRUE"

9. Ziferblat – "Bird of pray"

10. ДК Енергетик – "Сіль"

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже 8 лютого. Саме тоді стане відомо, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі. Саме ж "Євробачення-2025" відбудеться вже в травні в швейцарському місті Базель. Півфінали, в одному з яких свій номер покаже Україна, заплановані на 13 та 15 травня, а фінал – на 17.

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