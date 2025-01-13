"Євробачення-2025": розпочалося голосування за 10 фіналіста нацвідбору

Претенденти на участь у пісенному конкурсі вже представили свої пісні.

У "Дії" розпочалося голосування за 10-го фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2025".

Так, усього 10 артистів, які не потрапили до лонглиста, претендують взяти участь у пісенному конкурсі та вибороти право представляти Україну на міжнародній арені. Щоб проголосувати, достатньо зайти в "Дію", обрати розділ "Сервіси", після чого "Опитування", знайти у переліку свого фаворита та віддати за нього голос.

Зокрема, дев'ятка фіналістів нацвідбору була оголошена ще в грудні. 10-го учасника конкурсу оберуть 17 січня о 10:00.

Тим часом претенденти на участь у Національному відборі вже представили свої конкурсні пісні. Пропонуємо перед голосуванням з ними ознайомитися:

ENLEO - SUPERNOVA

﻿﻿﻿МУАЯД - AMNESIA

﻿﻿﻿BRYKULETS – "Кришталі"

﻿﻿﻿Ranrawi - Anymore

﻿﻿﻿GRISANA - Kohoney

﻿﻿﻿Слухай Сашу – "Живи"

﻿﻿﻿MON FIA - Dive Inside

﻿﻿﻿YAGODY – "БрамаЯ"

﻿﻿﻿Starykova Hrystyna – Rise

﻿﻿﻿﻿FIiNKA – "Культура"

Нагадаємо, Національний відбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже 8 лютого. За перемогу змагатимуться 10 артистів, останнього з яких оберуть шляхом голосування. Конкурс ще не встиг відбутися, а довкола нього вже розгорілися скандали. Один із претендентів на участь у нацвідборі ENLEO зізнався у прослуховуванні російських пісень. Нещодавно артист пояснив, чому під час війни слухає треки росіян.

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