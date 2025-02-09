"Євробачення-2025": що відомо про гурт Ziferblat, який представить Україну на конкурсі

8 лютого у прямому ефірі було оголошено переможця Національного відбору на "Євробачення-2025".

Цього року від України на "Євробаченні-2025" виступить гурт Ziferblat. Їхня конкурсна пісня Bird of Pray та номер набрали максимальну кількість голосів від глядачів та майже зійшлися з думкою журі, які присудили артистам дев'ять балів. У сумі під час нацвідбору музичний колектив заробив 19 балів і посів перше місце.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

До слова, гурт Ziferblat одразу завоював серця єврофанів і став одним з фаворитів на стрімінгових платформах. Під час букмекерських прогнозів він завжди перебував у трійці лідерів.

Музичний колектив з братів-близнюків Данила та Валентина Лещинських і Федіра Ходакова сформувався 2015 року. Щоправда, тоді у команді замість Федора був інший музикант. В оновленому складі вони призвичаїлися багато експериментувати та не бути заручниками одного жанру.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Про свій талант на широкий загал Ziferblat заявив 2019 року під час участі в талант-шоу "X-Фактор". Утім, тоді вибороти перемогу їм не вдалося. Попри все, вони продовжили стрімко розвиватися в музиці та за свою кар'єру випустили два альбоми. Другий був виданий під час війни з назвою "Перетворення", де за допомогою творчості учасники показали власні метаморфози. Популярні пісні гурту Ziferblat - "Диско-Фанко", "Для чого ти прийшла?", "Земля", "Вночі" та інші.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

2023 року артисти здобули перемогу в номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики" музичної премії "Музвар".

Що ж стосується "Євробачення", то й тут учасники колективу продемонстрували свою наполегливість. Річ у тому, що свої сили на нацвідборі гурт Ziferblat випробовує вже втретє. Тому для єврофанів повернення улюбленців стало приємною новиною. Так, під час Нацвідбору на "Євробачення-2024" гурт Ziferblat виконував пісню Place I Call Home на тему переселенців. Але того разу йому трохи забракло удачі – музиканти посіли друге місце, поступившись перемогою alyona alyona & Jerry Heil. А ще раніше, 2022 року, виконавці потрапили до лонглиста Нацвідбору, але до десятки фіналістів так і не ввійшли.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Утім, після такого тернистого шляху Ziferblat сміливо повернувся на Нацвідбір утретє, щоб довести справу до кінця. І у результаті їхні старання не були марними – після нової спроби вони здобули омріяну перемогу з піснею Bird of Pray. Їхній конкурсний трек має доволі глибокий сенс. Зокрема, розповідає про тугу, біль втрати і водночас свободу та надію, яка не згасає навіть у найтемніші часи.

Врешті, чи вдасться гурту Ziferblat перемогти на "Євробаченні-2025" дізнаємося вже у травні. Музичний колектив виступить 13 травня у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу у Базелі, Швейцарія. Другий півфінал запланований на 15 травня, а грандіозний фінал – 17 травня.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежила за перебігом подій нацвідбору на "Євробачення-2025". Тож пропонуємо дізнатися, які конфузи та сюрпризи сталися у прямому ефірі конкурсу за цим посиланням.

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