"Євробачення-2025": шоумен Фешак приголомшив, скільки заплатили ведучим і журі нацвідбору

Український ведучий і продюсер Євген Фешак висловився про гонорари ведучих і журі нацвідбору на "Євробачення-2025".

Цьогоріч масштабний відбір проводили троє ведучих – Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак. Під час трансляції вони працювали як разом на великій сцені, так і у різних локаціях зали.

Ведучі нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

А ось крісла журі конкурсу зайняли співачка Джамала, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. Експерти коментували виступи усіх 10 фіналістів та надавали свої бали для кожного з них у фіналі.

Журі нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Тим часом Фешак озвучив орієнтовні гонорари ведучих нацвідбору та суддів шоу. За його даними, між усіма шістьма зірками був розподілений один мільйон гривень. Тобто понад 150 тис. грн для кожного. Щоправда, шоумен додав, що він може помилятися та бути неточним у цифрах.

"У журі цього року Джамала, Танчинець і Катерина з Go_A. І якщо я не помиляюся, то їм заплатять мільйон гривень на шістьох (разом з ведучими - прим. ред.). По 166 тис. грн", - зазначив Фешак у програмі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно українські зірки, зокрема Данилко, Соловій та інші відреагували на проведення фіналу нацвідбору. Вони зізналися, чи сподобався їм конкурс та переможці гурт Ziferblat.

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