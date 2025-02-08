"Євробачення-2025": Танчинець порівняв учасників Ziferblat з Фредді Мерк'юрі і пояснив чому

Гурт Ziferblat зірвав овації на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025".

Одні з лідерів у букмекерських таблицях виконали пісню Bird of Pray про відродження та надію, яка пробивається через морок. На сцені музичний колектив переніс глядачів у казку, задекорувавши арену у формі галявини з квітами. Проте вся увага була прикута не лише до яскравого перформансу, але й вокальних здібностей соліста.

Журі нацвідбору, своєю чергою, розхвалило гурт Ziferblat, який вже втретє приходить на нацвідбір. Зокрема, Катерина Павленко зізналася, що усе було ідеально. Хоча місце для критики також було. Так, Танчинець прирівняв образ і талант соліста до видатного Фредді Мерк'юрі, але водночас наголосив, що є місце й для розвитку:

"Прекрасна пісня, номер, класні декорації, аранжування, музиканти, одяг. Все дуже круто. Не вистачає вас! Вам треба заповнювати цей простір. Ви трошки Фредді Мерк'юрі. І поведінка у вас така подібна, вокал у вас високий. Але треба заповнювати як він. Маю на увазі, що маєте бути ви – гурт Ziferblat – і більше нікого. Цього мені трішки не вистачило. Але в цілому, ви новий подих нового українського рок-н-ролу", - наголосив Сергій Танчинець.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежить за нацвідбором і веде текстову онлайн-трансляцію, де зовсім скоро повідомить, хто поїде на "Євробачення-2025".