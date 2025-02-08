"Євробачення-2025": Танчинець розкритикував фіналістів нацвідбору і заявив, що вони не переможуть

Гурт "ДК Енергетик" завершив виступи усіх фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025".

Десяті учасники конкурсу підкорювали піснею "Сіль". Їхня композиція є прикладом, як постпанк-гурт своєю творчістю може говорити про щирі почуття кохання. Для свого виступу вони обрали яскраві спецефекти та ритмічні рухи. А також на сцені з'явилася їхня муза-танцівниця.

А вже після оригінального виступу гурт "ДК Енергетик" вислухав коментарі цьогорічних журі національного відбору. Зокрема, Джамала зізналася, що їй сподобалася енергія, яка вирувала на сцені. А ось Сергій Танчинець дещо розкритикував колектив, адже, на його думку, він навряд переможе через специфічний жанр і незвичний формат.

"Постпанк – все нормально. Але мені здається, що ви не на той конкурс прийшли. Але зі своєї точки зору ви робите все нормально. Ви і в "S.T.A.L.K.E.R.", і на "Євробаченні" – отримуєте медійність і це нормально. Але мені здається, що в лонглисті було немало артистів, які могли б займати ваше місце, які мали амбіції перемагати на фіналі "Євробачення". При всій повазі до вас і вашої музики, жанру, перспективи перемогти навіть в українському нацвідборі у вас невеликі", - заявив Танчинець.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежить за нацвідбором і веде текстову онлайн-трансляцію, де зовсім скоро повідомить, хто поїде на "Євробачення-2025".

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