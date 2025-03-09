"Євробачення-2025": Teslenko заявив, що його "злили" з нацвідбору

Український співак Teslenko, який брав участь у Національному відборі на "Євробачення-2025", заявив, що його "злили" з конкурсу.

Виконавець намагався потрапити до десятки фіналістів нацвідбору. У лонглист артист потрапив, а от у фінал – ні. У Teslenko ще був шанс шляхом голосування стати десятим фіналістом, однак він неочікувано відмовився від участі. Врешті, музикант спробував потрапити на "Євробачення-2025" від Сан-Марино. У відборі іншої країни співак посів третє місце.

Нині ж Teslenko поділився подробицями своєї участі в конкурсі. Що стосується українського нацвідбору, що виконавець вважає, що його "злили". Співак переконаний, що цьогоріч він, можливо б, і не переміг у конкурсі, але мав потрапити до списку фіналістів.

TESLENKO

"Мене в тупу злили з українського нацвідбору вдруге. Перепрошує, але я об'єктивно як мінімум у топ-10 цьогоріч, вважаю, повинен був потрапити", - переконаний артист.

Що ж стосується відбору в Сан-Марино, то співак вважає, що в іншій країні брати участь у конкурсі складніше. Зокрема, заважає хвилювання. Окрім того, за спостереженнями Teslenko, до італійських артистів ставлення було кращим. Також конкуренція була іншого рівня. Як говорить музикант, на конкурсі переміг учасник, який вже має свою чималу аудиторію, і вона до того ж не накручена. Teslenko заявив, що цим грішать українські музиканти.

Допис Teslenko

"Брати участь за кордоном складніше з точки зору хвилювань. По-чесному, ставлення до італійських співаків і співачок трохи відрізняється. Конкуренція більша. Перемогла людина, в якої 18 мільйонів слухачів на місяць, яка входить до топ-500 найпопулярніших артистів світу. Декілька артистів-мільйонників. Реальних, а не як у нас накрутять", - прокоментував артист.

Зазначимо, загалом у відборі Сан-Марино Teslenko виборов "бронзу". На сцені конкурсу артист не забувся про свою рідну країну. Зокрема, він виголосив: "Слава Україні!".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк висловився про нацвідбір на "Євробачення-2025". Знаменитість зізналась, що цьогоріч мала вести конкурс.

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