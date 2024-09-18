"Євробачення-2025": відома співачка з потужною піснею подала заявку на участь у нацвідборі

Артистка говорить, що підготувала для конкурсу потужну пісню.
Лише вчора, 17 вересня, розпочався прийом заявок на участь у Національному відборі на "Євробачення-2025", а відома співачка вже подала свою кандидатуру.
Спробувати свої сили у нацвідборі хоче виконавиця СолоХа. Артистка поки що не може показати композицію, з якою намагатиметься вибороти право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Утім, СолоХа говорить, що ретельно готувалася, провела багато репетицій та часу в студії звукозапису. Артистка обіцяє, що композиція в неї справді потужна.
"Сьогодні (17 вересня – прим. ред.) перший день подачі заявок на участь в Національному відборі на "Євробачення". Я вже подала цю заявку! Багато репетицій та часу в студії звукозапису народили дуже потужну пісню, яку, я дуже сподіваюся, ви всі незабаром почуєте і полюбите", - поділилася артистка.
Зазначимо, прийом заявок на участь у нацвідборі триватиме до 10 листопада включно. Імена фіналістів організатори конкурсу оголосять до 20 грудня, а до 17 січня глядачі обиратимуть останнього конкурсанта. Нацвідбір планують провести в лютому 2025 року.
Нагадаємо, цьогоріч змінився музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення". Виконавця Дмитра Шурова замінила відома співачка.
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