"Євробачення-2025": відома співачка з потужною піснею подала заявку на участь у нацвідборі

Лише вчора, 17 вересня, розпочався прийом заявок на участь у Національному відборі на "Євробачення-2025", а відома співачка вже подала свою кандидатуру.

Спробувати свої сили у нацвідборі хоче виконавиця СолоХа. Артистка поки що не може показати композицію, з якою намагатиметься вибороти право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Утім, СолоХа говорить, що ретельно готувалася, провела багато репетицій та часу в студії звукозапису. Артистка обіцяє, що композиція в неї справді потужна.

СолоХа подала заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/soloha_official

"Сьогодні (17 вересня – прим. ред.) перший день подачі заявок на участь в Національному відборі на "Євробачення". Я вже подала цю заявку! Багато репетицій та часу в студії звукозапису народили дуже потужну пісню, яку, я дуже сподіваюся, ви всі незабаром почуєте і полюбите", - поділилася артистка.

Зазначимо, прийом заявок на участь у нацвідборі триватиме до 10 листопада включно. Імена фіналістів організатори конкурсу оголосять до 20 грудня, а до 17 січня глядачі обиратимуть останнього конкурсанта. Нацвідбір планують провести в лютому 2025 року.

Нагадаємо, цьогоріч змінився музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення". Виконавця Дмитра Шурова замінила відома співачка.

Читайте також: