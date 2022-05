"Євробачення": хто перемагав у конкурсі від 2000 року

Конкурс проводиться від 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки.

Вже 10 травня стартує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Він проводиться від 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Вперше "Євробачення" відбулося в Швейцарії, а представник цієї країни здобув перемогу. Пісні-переможці стають хітами в багатьох країнах світу.

тріумфаторів конкурсу від 2000 року.

2000 рік – Данія

13 травня у Стокгольмі перемогу здобув поп-рок-дует Olsen Brothers, який представив пісню Fly on the Wings of Love. Тоді учасники отримали від глядачів та журі 195 балів.

2001 рік – Естонія

На 46-му конкурсі пісні, який відбувся в Копенгагені 12 травня, переміг дует Tanel Padar, Dave Benton & 2XL з піснею Everybody. Тоді участь брали представники 23 країн.

2002 рік – Латвія

Того року в Таллінні кубок забрала співачка Marie N з піснею I Wanna. Учасниця отримала 172 бали.

2003 рік – Туреччина

Переможницею конкурсу "Євробачення-2003" стала турецька попспівачка Сертаб Еренер. Вона захопила піснею Everyway That I Can та набрала 167 балів.

2004 рік – Україна

На конкурсі у Стамбулі серед 36 країн, які брали участь, українська співачка Руслана посіла перше місце з 280 балами. Артистка підкорила глядачів хітом Wild Dances. Цікаво, що напередодні півфіналу під час репетиції її виступу сцена не витримала і тріснула. Підлогу із дуже міцного скла довелося замінити. Це була перша перемога України на "Євробаченні".

2005 рік – Греція

21 травня 2005 року тріумфувала співачка з Греції Єлена Папарізу. Тоді її пісня My Number One сподобалася найбільше. Артистка набрала 230 балів.

2006 рік – Фінляндія

Не забудуть юзери виступ-переможця із Фінляндії – гурту Lordi, який представив пісню Hard Rock Hallelujah.

2007 рік – Сербія

На 52-му за рахунком конкурсі в Афінах кубок отримала Марія Шерифович із піснею "Молитва". Тоді співачка набрала 268 балів. Друге місце посіла Вєрка Сердючка

2008 рік – Росія

2008 року перше місце посів російський співак Діма Білан, який виконав пісню Believe.

2009 рік – Норвегія

На конкурсі у Москві тріумфував Олександр Рибак із композицією Fairytale. Артист набрав рекордну на той час кількість балів — 387.

2010 рік – Німеччина

Лена Маєр-Ландрут стала переможницею "Євробачення-2010" в Осло з піснею Satellite. 2011 року Лена знову представила Німеччину на Євробаченні в Дюссельдорфі, але посіла 10 місце.

2011 рік – Азербайджан

Азербайджану першу перемогу приніс чуттєвий дует Ell/Nikki з піснею Running Scared.

2012 рік – Швеція

Loreen взяла участь у 57-му конкурсі та виборола перемогу з піснею Euphoria. Виступ шведської співачки оцінили в 372 бали.

2013 рік – Данія

У шведському місті Мальме 18 травня 2013 року кубок дістався данській співачці Еммелі де Форест. Її виступ з піснею Only Teardrops отримав 281 бал.

2014 рік – Австрія

На конкурсі у Копенгагені серед 37 країн, які брали участь, перше місце з 290 балами посіла дрег-квін Кончіта Вурст. Артистка, справжнє ім’я якої Томас Нойвірт, приголомшила піснею Rise Like a Phoenix.

2015 рік – Швеція

2015-го у Відні кубок забрав співак Монс Сельмерлев з піснею Heroes. Учасник отримав 365 балів.

2016 рік – Україна

Вдруге Україна перемогла на "Євробаченні" завдяки співачці Джамалі. Зірка потужно виконала "1944" та отримала кубок.

2017 рік – Португалія

Того року тріумфував Сальвадор Собрал із піснею Amar Pelos Dois. Його номер оцінили в рекордні 758 балів.

2018 рік – Ізраїль

Спричинила фурор на 63-му конкурсі ізраїльська виконавиця Netta з піснею Toy.

2019 рік – Нідерланди

Нідерландський співак Дункан Лоренс став переможцем 2019 року. Артист представив хіт Arcade.

2020 року конкурс "Євробачення" не відбувся через пандемію коронавірусу. Захід перенесли на 2021 рік.

2021 рік – Італія

На 65-му за рахунком конкурсі в Роттердамі кубок отримав гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Тоді рокери набрали 524 бали. Український гурт Go-A тоді посів 5-те місце.

Цьогоріч Україну представляє гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Колективу пророкують перемогу.

Нагадаємо, 8 травня відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Kalush Orchestra зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні".

