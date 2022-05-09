"Євробачення": хто перемагав у конкурсі від 2000 року

Конкурс проводиться від 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки.
Вже 10 травня стартує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".
Він проводиться від 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Вперше "Євробачення" відбулося в Швейцарії, а представник цієї країни здобув перемогу. Пісні-переможці стають хітами в багатьох країнах світу.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати тріумфаторів конкурсу від 2000 року.
2000 рік – Данія
13 травня у Стокгольмі перемогу здобув поп-рок-дует Olsen Brothers, який представив пісню Fly on the Wings of Love. Тоді учасники отримали від глядачів та журі 195 балів.
2001 рік – Естонія
На 46-му конкурсі пісні, який відбувся в Копенгагені 12 травня, переміг дует Tanel Padar, Dave Benton & 2XL з піснею Everybody. Тоді участь брали представники 23 країн.
2002 рік – Латвія
Того року в Таллінні кубок забрала співачка Marie N з піснею I Wanna. Учасниця отримала 172 бали.
2003 рік – Туреччина
Переможницею конкурсу "Євробачення-2003" стала турецька попспівачка Сертаб Еренер. Вона захопила піснею Everyway That I Can та набрала 167 балів.
2004 рік – Україна
На конкурсі у Стамбулі серед 36 країн, які брали участь, українська співачка Руслана посіла перше місце з 280 балами. Артистка підкорила глядачів хітом Wild Dances. Цікаво, що напередодні півфіналу під час репетиції її виступу сцена не витримала і тріснула. Підлогу із дуже міцного скла довелося замінити. Це була перша перемога України на "Євробаченні".
2005 рік – Греція
21 травня 2005 року тріумфувала співачка з Греції Єлена Папарізу. Тоді її пісня My Number One сподобалася найбільше. Артистка набрала 230 балів.
2006 рік – Фінляндія
Не забудуть юзери виступ-переможця із Фінляндії – гурту Lordi, який представив пісню Hard Rock Hallelujah.
2007 рік – Сербія
На 52-му за рахунком конкурсі в Афінах кубок отримала Марія Шерифович із піснею "Молитва". Тоді співачка набрала 268 балів. Друге місце посіла Вєрка Сердючка
2008 рік – Росія
2008 року перше місце посів російський співак Діма Білан, який виконав пісню Believe.
2009 рік – Норвегія
На конкурсі у Москві тріумфував Олександр Рибак із композицією Fairytale. Артист набрав рекордну на той час кількість балів — 387.
2010 рік – Німеччина
Лена Маєр-Ландрут стала переможницею "Євробачення-2010" в Осло з піснею Satellite. 2011 року Лена знову представила Німеччину на Євробаченні в Дюссельдорфі, але посіла 10 місце.
2011 рік – Азербайджан
Азербайджану першу перемогу приніс чуттєвий дует Ell/Nikki з піснею Running Scared.
2012 рік – Швеція
Loreen взяла участь у 57-му конкурсі та виборола перемогу з піснею Euphoria. Виступ шведської співачки оцінили в 372 бали.
2013 рік – Данія
У шведському місті Мальме 18 травня 2013 року кубок дістався данській співачці Еммелі де Форест. Її виступ з піснею Only Teardrops отримав 281 бал.
2014 рік – Австрія
На конкурсі у Копенгагені серед 37 країн, які брали участь, перше місце з 290 балами посіла дрег-квін Кончіта Вурст. Артистка, справжнє ім’я якої Томас Нойвірт, приголомшила піснею Rise Like a Phoenix.
2015 рік – Швеція
2015-го у Відні кубок забрав співак Монс Сельмерлев з піснею Heroes. Учасник отримав 365 балів.
2016 рік – Україна
Вдруге Україна перемогла на "Євробаченні" завдяки співачці Джамалі. Зірка потужно виконала "1944" та отримала кубок.
2017 рік – Португалія
Того року тріумфував Сальвадор Собрал із піснею Amar Pelos Dois. Його номер оцінили в рекордні 758 балів.
2018 рік – Ізраїль
Спричинила фурор на 63-му конкурсі ізраїльська виконавиця Netta з піснею Toy.
2019 рік – Нідерланди
Нідерландський співак Дункан Лоренс став переможцем 2019 року. Артист представив хіт Arcade.
2020 року конкурс "Євробачення" не відбувся через пандемію коронавірусу. Захід перенесли на 2021 рік.
2021 рік – Італія
На 65-му за рахунком конкурсі в Роттердамі кубок отримав гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Тоді рокери набрали 524 бали. Український гурт Go-A тоді посів 5-те місце.
Цьогоріч Україну представляє гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Колективу пророкують перемогу.
Нагадаємо, 8 травня відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Kalush Orchestra зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні".
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