"Євробачення" планують провести у Латинській Америці: організатори пояснили чому

До слова, організатори вирішили розширити межі проведення "Євробачення".

Тож, міжнародний пісенний конкурс буде відбуватися не лише в Європі, але й у Америці. Про це організатори повідомили на офіційній сторінці "Євробачення" у Instagram.

"Унікальний формат "Євробачення" щороку набуває нових шанувальників у всьому світі, і ми не можемо дочекатися розширення бренда в цій дуже різноманітній частині світу", - повідомив Мартін Естердаль, виконавчий супервайзер конкурсу.

"Євробачення" у Латинській Америці / Фото: instagram.com/eurovision

Загалом, "Євробачення" планують провести в одному з міст Аргентини, Бразилії, Чилі або Мексики. Як зазначили організатори, саме в цих країнах, згідно з рейтингами, проживає найбільша кількість прихильників міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, нещодавно в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, зазначивши, що через війну неможливо гарантувати учасникам та гостям безпеку. Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин.

Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький. Втім, організатори не змінили свого рішення.

Згодом уряд Великої Британії звернувся до Європейської мовної спілки з проханням ще раз розглянути Україну як місце для проведення "Євробачення-2023".

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