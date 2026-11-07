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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

"Їдь воювати за свою країну": Еліну Світоліну жорстоко цькують після розриву з чоловіком-іноземцем

Іноземці залишають під дописами тенісистки цинічні коментарі про її особисте життя та війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina/

Українська тенісистка Еліна Світоліна опинилася під хвилею цькування в соцмережах після новини про розлучення з чоловіком Гаелем Монфісом — іноземці залишають їй образливі коментарі та спекулюють на темі війни в Україні.

Неприємні повідомлення з’явилися під свіжими публікаціями спортсменки, присвяченими престижному турніру WTA-2026. Частина користувачів критикує її зовнішній вигляд та одяг. Інші дорікають, що вона продовжує займатися кар’єрою за кордоном. Дехто взагалі пов’язує її особисте життя з війною. Ба більше, у коментарях не гребують прямими образами та закликами залишити країну перебування.

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina/

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina/

Не менш цинічні повідомлення з’явилися й під іншими дописами Світоліної. Зокрема, їй закидають, що вона нібито недостатньо переймається війною, а також намагаються принизити через розрив із французьким тенісистом. Серед коментарів є й такі: «Монфіс заслуговує на краще!», «Я думав, вона мобілізувалася й воює», «Гаель виграв у лотерею, позбувшись її».

Окремі користувачі навіть звинувачують українську спортсменку в тому, що вона нібито використовує тему війни у власних інтересах, хоча жодних підстав для таких закидів у коментарях не наводять.

Коментарі під дописом Еліни Світоліної / © instagram.com/elisvitolina/

Коментарі під дописом Еліни Світоліної / © instagram.com/elisvitolina/

На тлі хвилі образ українці намагаються підтримати Еліну та нагадують іноземній аудиторії про реалії, у яких живуть наші співвітчизники. Вони обурюються тим, що замість поваги до спортсменки, яка представляє Україну на міжнародній арені, вона отримує порцію ненависті.

«Боже, я не знаю як ви витримуєте всі ці коментарі. Мені так шкода, що вам все це пишуть… Я знала ще до цього, що більшість людей неадеквати, коли вони не розуміли чому руки не тиснуть росіянам. Але зараз це якийсь апогей. Я сподіваюсь, що ви відчуваєте хоча б трохи нашої, української, підтримки, ми з вами завжди! Ви натхнення, приклад сили, стійкості і величезної сміливості!» — звернулася до тенісистки одна з підписниць.

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina/

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina/

Тим часом на Світоліну чекає чергове випробування на корті. Уже 9 листопада о 22:00 за київським часом вона має зіграти проти російської тенісистки Мірри Андрєєвої.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Еліни Світоліної зробив тривожне зізнання про свій стан після їхнього розлучення.

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