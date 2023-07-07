Їх просто неможливо відрізнити: які актори схожі на героїв мультфільму, як дві краплі води

Кожного року на екранах з'являється чимало мультфільмів, які стають культовими та отримують шалену популярність як серед дітей, так і серед дорослих.

Однак неодноразово буває таке, що під час перегляду тієї чи іншої мультиплікаційної стрічки персонаж здається на когось неймовірно схожим. І дійсно, є такі герої мультфільму, зовнішність яких немов би змальована з актора чи акторки.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про зірок, які схожі на героїв мультфільму. Пропонуємо дізнатися, на кого схожий Шрек, принцеса Фіона, Джин із "Алладіна" та інші.

Шрек із мультфільму "Шрек"

Канадійський актор та продюсер Майк Маєрс озвучив героя однойменного мультфільму Шрека. У знаменитості та персонажа дещо схожа форма обличчя, брів, усмішка та колір очей. А особливо схожість Майка зі Шреком можна помітити, коли останній у другій частині мультфільму став людиною.

Майк Маєрс схожий на Шрека

Фіона із мультфільму "Шрек"

Наречену Шрека – принцесу Фіону – озвучила американська акторка Камерон Діаз. Пильні глядачі неодноразово помічали, що в артистки та її героїні тоненькі брови, блакитні очі та маленькі вуста. Щоправда, у мультику у Фіони червоне волосся, а от у Камерон – біляве. Однак якщо б акторка перефарбувалася, схожість була б більшою.

Камерон Діаз схожа на Фіону

Мауї із мультфільму "Ваяна"

Американський мультфільм "Ваяна" вийшов на екрани 2016 року. Одного з головних персонажів озвучив актор Двейн "Скеля" Джонсон. Що цікаво, творці стрічки не бачили нікого на роль Мауї, окрім Двейна, чий голос би озвучив полінезійського напівбога. Загалом, персонаж такий же кремезний, як і сам Джонсон. До речі, творці планували зробили Мауї голомозим, однак відмовилися від цієї ідеї. Якби дійсно таким би був персонаж, то його схожість із Двейном була б ще більшою.

Двейн "Скеля" Джонсон схожий на Мауї

Карл із мультфільму "Вперед і вгору"

Американський актор Едвард Аснер озвучив персонажа Карла Фредріксена з мультфільму "Вперед і вгору". Знаменитість мало того, що зовні схожий на свого персонажа, таке ж волосся, брови, очі, ніс, вуха, - так ще й мімікою.

Едвард Аснер схожий на Карла Фредріксена

Джин із мультфільму "Алладін"

Вигаданого героя Джина з мультфільму "Алладін", який втілить в життя будь-яке бажання, озвучив американський актор Робін Вільямс. Схожість одразу помітна, хоч Джин і блакитного кольору. Однак додати ще зовсім трішки фантазії, і складно розгледіти в герою мультфільму Робіна Вільямса.

Робін Вільямс схожий на Джина

Емілі із мультфільму "Труп нареченої"

Наречену Емілі з мультфільму "Труп нареченої" озвучила британська акторка Гелена Бонем Картер. Хоч всі персонажі стрічки створені в особливій стилістиці режисера Тіма Бертона, однак чимало глядачів запримітили схожість акторки з її героїнею.

Гелена Бонем Картер схожа на Емілі

Віктор Ван Дорт із мультфільму "Труп нареченої"

Глядачі запримітили не лише схожість нареченої з акторкою, яка її озвучувала, а й нареченого, свій голос якому подарував актор Джонні Депп. Особливо схожість помітна на фото, де знаменитість постає молодим.

Джонні Депп схожий на Віктора Ван Дорта

Рапунцель із мультфільму "Рапунцель: заплутана історія"

Якби героїня мультфільму від Disney існувала б у реальному світі, то це б однозначно була б американська акторка Аманда Сейфрід. У знаменитості таке ж біляве та довге волосся. Коли Аманда робить зачіску з локонами, то це вилита Рапунцель.

Аманда Сейфрід схожа на Рапунцель

Принц Ерік із мультфільму "Русалонька"

Американський актор Джейк Джилленгол неймовірно схожий на персонажа з мультфільму "Русалонька" – принца Еріка. У знаменитості та героя картини однакова густа шевелюра, брови та великі блакитні очі.

Джейк Джилленгол схожий на принца Еріка

Моана із мультфільму "Моана"

Американська акторка Аулії Кравальо, як дві краплі води, схожа на героїню однойменного мультфільму Моану. До речі, знаменитість подарувала персонажу свій голос. Що цікаво, що акторку озвучення затвердили на роль вже після того, як була створена зовнішність Моани. Тож їхня схожість – це просто збіг.

Аулії Кравальо схожа на Моану

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