MONATIK і його команда на "Голосі країни-14" / © пресслужба MONATIK

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Український співак і тренер «Голосу країни-14» MONATIK зібрав свою команду для спільної музичної роботи. Одразу після завершення сліпих прослуховувань артист презентував пісню та кліп «Фрісон», у яких 12 сольних номерів і один дует об’єднали голоси його підопічних.

Традиційною відеороботою музикант знайомить глядачів із виконавцями, які пройшли до його команди, ще до початку наступних етапів шоу. Сам MONATIK називає такі проєкти своєрідними «музичними фотолистівками»: їх можна буде переглядати через роки та згадувати, з чого починався шлях майбутніх артистів.

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Схожі роботи MONATIK виходили й у попередні сезони «Голосу країни» — зокрема, 2020 та 2021-го років. Цьогоріч тренер продовжив традицію та створив композицію, у якій учасники вперше зазвучали разом.

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За словами MONATIK, для нього участь у проєкті не обмежується наставництвом на сцені. Він прагне дати підопічним можливість отримати практичний досвід професійної музичної роботи — від запису композиції до знімань кліпу.

«Коли я беру участь у проєкті "Голос країни", для мене важливо не лише наставництво на сцені, а й можливість дати своїй команді якомога більше досвіду. Тому ще в перші мої сезони у мене з’явилася традиція: музична фотолистівка, пісня й кліп, у яких я знайомлю глядачів зі своєю командою. Для глядачів це шанс ще ближче побачити виконавців, які потрапили до моєї команди, і познайомитися з ними. Для багатьох учасників це зовсім новий досвід: робота на студії та в колективі, запис пісні, знімальний майданчик. Тож за традицією — пісня разом із командою, яку я зібрав на "Голосі країни" 2026. Їхні голоси мене мурашать. Їх необхідно об’єднати в одну пісню. 14 різних, ексклюзивних голосів в одному музичному творі — це Фрісон», — поділився артист.

У кліпі кожен виконавець отримав власну сольну партію, завдяки чому глядачі можуть почути індивідуальне звучання учасників. У фіналі їхні голоси об’єднуються в одну композицію. Серед учасників відеороботи — Flo Wer, uji, Kira Ray, Daryna&Julia, David, Anna Koss, HANNA, MARIAM, Денис Родін, NICHNIY, Karina Váradi та Valeriia Vovk.

Окремо варто згадати й попередній досвід MONATIK як тренера «Голосу країни». За роки роботи на проєкті він допомагав розвиватися виконавцям, які згодом стали помітними представниками української музичної сцени. Серед його колишніх підопічних — KOLA, Lida Lee, Саша Таб із KALUSH, вокалістка Tember Blanche Аня, Тоня Сова, Сергій Асафатов і Тьома Паучек.

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