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"Їй викликали швидку": Бужинська розкрила, як 27 років тому довела Повалій до сказу своїм вчинком
Співачка пригадала початок своєї кар'єри і як тоді покінчила зі спілкуванням із запроданкою.
Українська співачка Катерина Бужинська пригадала, як закінчилася дружба з путіністкою Таїсією Повалій.
Так, один із перших важливих епізодів кар’єри Бужинської відбувся ще 1994 року. Тоді юна артистка вирушила до Москви на популярний телеконкурс і виконала там пісню українською мовою.
Для виступу Бужинська обрала композицію «Востаннє» з репертуару Таїсії Повалій. За словами Катерини, на той момент вона товаришувала з родиною одіозної зірки, тому вона дозволила їй виконати свою пісню. Бужинська пригадує, що після повернення звідти до України її навіть зустрічала знімальна група телеканалу УТ-2.
«Ми вирішили, що добре буде в Москві заспівати саме українською. Я вибрала пісню „Востаннє“ з репертуару Таїсії Повалій. Це була потужна вокальна пісня з великим діапазоном — не кожен міг би таке заспівати. Знімальна група каналу УТ-2 про мене тоді зняла цілу програму: такі були щасливі, що українка на російському конкурсі співала соловʼїною», — розповіла артистка в інтерв’ю blik.ua.
Утім, за словами Бужинської, з роками дружні стосунки з Повалій змінилися. Співачка вважає, що причиною стало її професійне зростання та поява конкуренції.
Особливо показовим моментом вона називає 1999 рік. Тоді на премії «Людина року» Бужинська отримала нагороду в номінації «Юний талант» і виконала перед гостями заходу пісню «Лід». Артистка стверджує, що тоді ширилися розмови про нібито вкрай роздратовану реакцію Повалій на її успіх.
«Тая тоді часто запрошувала мене у свої концерти співати, як молодий талант. Ми дійсно дружили і все було добре до того моменту, коли я підросла й почала створювати загрозу Повалій як конкурентка. Пліткували, що Повалій той мій шалений успіх переживала так важко, що їй навіть „швидку“ викликали», — зізналася виконавиця.
Остаточно, за її словами, їхні стосунки зіпсувалися через історію зі Стасом Михайловим. Російський співак, який на той час перебував на піку популярності, приїхав до України, щоб познайомитися з трьома артистками — Білик, Повалій та Бужинською. Із Катериною він навіть записав спільну композицію «Королева натхнення».
2011 року артисти планували відзняти на пісню кліп в Одесі, проте задум так і не реалізували. Бужинська стверджує, що згодом дізналася про нібито втручання Ігоря Ліхути, який був чоловіком і продюсером Повалій.
«Мені передали його слова: „Навіщо нам молода конкурентка? Її в Москві не буде“. Тоді мені здавалося, що то зрада, а нині дякую їм, що я не там», — пригадала співачка.
За словами Бужинської, саме ця ситуація остаточно поставила крапку на її стосунках з Повалій та Ліхутою. Водночас артистка зізнається, що подібні конфлікти й конкуренція у шоубізнесі для неї не стали несподіванкою: «Я завжди кажу, що шоубізнес — це клубок змій, що цілуються».
Нагадаємо, нещодавно акторка Сальма Гаєк оскандалилася через одіозного росіянина. Голівудська зірка запросила одіозного Юру Борисова на ювілей і до того ж зняла у власному фільмі.