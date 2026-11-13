"Їжджу на метро": дружина Віктора Павліка розсекретила свої витрати та на чому економить

Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, відверто розповіла про свої фінансові пріоритети та зізналася, на чому не шкодує грошей, а де залюбки обирає бюджетні альтернативи.

Приводом для розмови стала реакція підписниці на її покупки в Primark. Та розкритикувала Катерину за те, що вона ділиться речами недорогих брендів. У відповідь блогерка вирішила пояснити своє ставлення до витрат. Вона наголосила, що не вважає за потрібне переплачувати за все. Ба більше, деякі дорогі покупки її зовсім не цікавлять. Водночас є речі, заради яких вона готова витрачати значні суми.

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"На чому я ніколи не буду економити, це, звісно, святкування днів народження. Вони коштують багато, але це ті моменти, які наповнюють і тримають мене весь рік. Хоч це мій день народження, хоч день народження (сина) Михасика, це якась така магія неймовірна, яка дійсно тримає ще дуже-дуже довго", — поділилася Репяхова.

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Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Окреме місце у витратах Катерини посідає розвиток сина. Для Михасика вона обирає найкращих педагогів і не планує заощаджувати на його заняттях. Натомість власний догляд блогерка не вважає категорією, на яку обов'язково потрібно витрачати великі гроші. За її словами, вона цілком спокійно купує доступну косметику, зокрема креми та засоби для вмивання.

"На чому я можу зекономити. Ви знаєте, це, можливо, буде звучати неочікувано, але на догляді я можу зекономити. Я можу купити недорогий продукт. Необов'язково в мене вся косметика дорога чи навіть декоративна косметика. Якщо, наприклад, в мене дуже часто таке трапляється, що в мене щось закінчилося, я не встигла замовити, я можу спокійно купити якийсь недорогий крем чи умивалку, чи все що завгодно. Тобто на будь-якому догляді, на косметиці я можу сміливо зекономити. Я не знаю, правильно це чи ні", — пояснила дружина співака.

Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Також Катерина не женеться за дорогими брендами в одязі та аксесуарах. У її гардеробі немає люксових сумок, а купувати їх спеціально вона не прагне. Навіть взуття, яке має вигляд відомої дорогої моделі, блогерка може придбати за значно доступнішою ціною.

"Наприклад, зараз я в кедах під Golden Goose, які коштують в оригіналі 500 доларів. Я от за 4 тисячі ходжу і абсолютно щаслива", — зазначила вона.

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Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

А ось на харчуванні Репяхова заощаджувати не збирається. Вона зізналася, що родина часто обирає ресторани та доставку, а додому купує лише якісні продукти. Зазвичай Катерина готує сніданки для сина, тоді як вечері вони частіше замовляють.

"Я ніколи не зекономлю на їжі. Я взагалі рідко готую вдома. Це вже переходить відео на мої дорогі звички. Частіше за все ми їмо в ресторанах, доставка. Я сніданки зазвичай готую синочку. Вечері, як правило, ми замовляємо, щось смачненьке, що Михасик любить. А якщо навіть купується їжа додому, то це завжди, звісно, якісна їжа. Тому що від їжі дуже залежить наше здоров'я, самопочуття", — розповіла блогерка.

Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Ще одна несподівана звичка Катерини стосується подорожей і пересування містом. Вона не вважає за необхідне обирати дорогі готелі, якщо йдеться лише про ночівлю. А замість таксі залюбки користується громадським транспортом.

"На транспорті можу зекономити. Обожнюю їздити на метро. Ніколи не поїду на таксі, якщо є можливість під'їхати на метро", — зізналася Репяхова.

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Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка показала його обличчя з жахливим набряком і гематомою після невдалої операції.

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