Ймовірна дівчина Володимира Дантеса показала, як вони разом проводять дозвілля

Чутки про те, що співак Володимир Дантес крутить роман з ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна, Дашою обростають новими підтвердженнями.

Так, у сторіс своєї сторінки в Instagram Даша Кацуріна показала шанувальникам, як вона проводить вихідні. Рестораторка розмістила декілька відео, на яких засвітився й Володимир Дантес. Щоправда, його обличчя Даша не показує, лише руки.

Втім, пильні прихильники вирахували Дантеса за татуюваннями на руках.

Вихідними ймовірні закохані пекли печиво, а також займалися висаджуванням квітів.

Зазначимо, що 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу. Подейкують, що Дорофєєва пішла до ресторатора та музиканта Михайла Кацуріна. До речі, наступного дня після розриву Дантеса та Дорофєєвої, Кацурін повідомив, що теж розлучився з дружиною, рестораторкою Дашею Кацуріною.

Міша і Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофєєва, Міша і Даша Кацуріни, Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пізніше у ЗМІ з'явилося фотопідтвердження, що Дорофєєва та Кацурін разом. А тим часом, Дантес, коментуючи розрив з Надею, зазначив, що він, своєю чергою, придивиться до Даші.

Згодом у сторіс свого фотоблогу Володимир випадково засвітив Дашу, коли вони разом гуляли Києвом.

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