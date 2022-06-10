Ймовірний бойфренд Дорофєєвої та Птушкін випустили новий епізод фуд-тревел-шоу в підтримку України

Наприкінці минулого року ресторатор Міша Кацурін, яку приписують роман зі співачкою Надею Дорофєєвою, та тревел-блогер Антон Птушкін запустили спільне фуд-тревел-шоу.

У планах ведучих було бажання розкривати країну та її культуру через їжу. Перші два випуски зняли в столиці Лівану, Бейруті, а прем'єру третього запланували на кінець лютого. Однак, росія напала на Україну і внесла корективи в життя кожного українця.

За три місяці Міша Кацурін та Антон Птушкін повертаються на YouTube з відзнятим контентом про Таїланд. У новому випуску – ексклюзивне інтерв'ю з Джей Фай – головним шеф-кухарем Тайланду, знаковий пад-тай і базар-перевертень просто на рельсах.

"До війни у нас були зовсім інші плани. Ми встигли відзняти цілих вісім випусків про Таїланд. Чому так багато? Бо він прекрасний! Жоден із цих випусків не буде доступним для жителів росії та білорусі. А от українцям пропоную відволіктися хоча б на якийсь час від стрічки новин на інший контент. До того ж на певних умовах: ми вам новий випуск – ви будь-який комфортний донат на допомогу Україні", – коментує вихід нової серії фуд-тревел-шоу Міша Кацурін.

Сам же Кацурін у випусках буде безкоштовно рекламувати невеликі українські фуд-виробництва, тим самим підтримуючи малий бізнес у країні.

Знімання випуску відбувалися за місяць до повномасштабної війни в Україні. Міші вдалося неможливе – взяти інтерв'ю в місцевої фуд-зірки – Джей Фай, однієї із двох стрітфуд-шефів, нагороджених Мішленівською зіркою. Усі тайські шефи попереджали, що зустрітися з головним шефом Таїланду і поговорити майже неможливо. Однак, Міші вдалося. Символічно, що розмова теж частково вийшла про війну. Окрім цього, у випуску вже традиційно багато вуличної їжі, фуд-традицій Бангкока і місцевого колориту.

"Ми зняли дуже багато Таїланду. І часом це було непросто й дуже цікаво. Без зайвих спойлерів, але я їхав в колясці мотоцикла разом з двохметровим крокодилом, будучи стовідсотково впевненим, що він мертвий. Однак, виявилося, що він просто спить. Дорогою водій мотоцикла сказав, що за 10 хвилин крокодил прокинеться і треба якомога швидше дістатися ферми. Як виявилося, їхати до ферми лишилось… 10 хвилин. Що було далі? Дивіться в наступних випусках".

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