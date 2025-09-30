Ймовірний коханець Денисенко розлучається з дружиною, яка народила йому двох дітей

Наталка Денисенко, Юрій Савранський

Реклама

Український манекенник Юрій Савранський після підозр у таємних зрадах з акторкою Наталкою Денисенко подав на розлучення.

Все почалося з гнівних коментарів колишнього чоловіка акторки Андрія Федінчика. Так, чоловік публічно висунув підозри Денисенко у її зрадах з Савранським. Тепер же ще більше олії у вогонь підливає і сам манекенник. Зокрема, на тлі цих чуток він підозріло став ініціатором розлучення з офіційною дружиною Марленою. Про це стало відомо з відкритих джерел — сайту судового реєстру.

Юрій Савранський подав заяву на розлучення / © court.gov.ua

До слова, більше про родину Савранського стає відомо з його соцмереж. Як виявилося, у шлюбі, який він хоче зараз розірвати, у нього народилося двоє дітей — син і донечка. Ба більше, раніше манекенник разом з дружиною та дітьми часто відпочивав і з'являвся у компанії Наталки Денисенко та її зіркових друзів — Тараса Цимбалюка, Олени Світлицької, Олексія Комаровського та інших. Тож Марлена вже давно була знайома з близьким оточенням Юрія.

Реклама

Юрій Савранський з дітьми і дружиною Марленою

Юрій Савранський з донькою, Наталкою Денисенко й колегами

Юрій Савранський з дружиною, донькою, Наталкою Денисенко й колегами

Юрій Савранський із зірковими друзями

Своєю чергою, Наталка Денисенко теж видала цікаву реакцію. Зокрема, в нещодавньому коментарі вона не стала ані спростовувати, ані підтверджувати чуток про нібито таємний роман. Натомість вона додала, що насправді бачила гнівні коментарі свого ексчоловіка Федінчика у Мережі. Проте зараз воліє тримати особисте життя за сімома замками, допоки "не буде овального діаманта на руці". При цьому вона все ж розсекретила, що саме Юрій Савранський став манекенником для її нового бізнесу і рекламуватиме разом з нею ювелірні прикраси, які вона виготовляє з братом.