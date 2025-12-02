ТСН у соціальних мережах

Ймовірний коханець Денисенко вперше висловився про розлучення з ексдружиною і причини: "Все складно"

Савранський також розповів про дітей від колишнього шлюбу.

Наталка Денисенко, Юрій Савранський з ексдружиною та дітьми

Український манекенник Юрій Савранський після підозр у стосунках з акторкою Наталкою Денисенко розкрив подробиці особистого життя.

Манекенник вперше після появи в Мережі інформації про його розлучення підтвердив цю інформацію в Instagram. Водночас він дав зрозуміти, що після розлучення не довго був самотнім. Юрій розповів, що має нову кохану людину, але про роман з нею не став поки розповідати, лише залишив емоджі у формі білого серця. А саме його часто використовує у себе в фотоблогу Наталка Денисенко.

Сторіз Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

Відомо, що модель з колишньою дружиною виховує двох дітей. У сторіз Савранський чесно зізнався, що після розриву шлюбу став більше сумувати за сином і донечкою. І показав юзерам фото з дітлахами й також своєю колишньою дружиною. Чоловік також уточнив, що не готовий ділитися причиною розлучення з поваги до матері його дітей.

«Все дуже складно. З поваги до своєї колишньої дружини коментувати нічого не потрібно. Принаймні поки що», — поділився манекенник.

Діти Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

Юрій Савранський з ексдружиною / © instagram.com/savransky_yuriy

Зазначимо, про таємний роман Наталки та Юрія почали ходити чутки ще тоді, коли акторка розлучалася з Андрієм Федінчиком. Колишній чоловік публічно різко дорікнув артистці за буцімто зради з Савранським. І згодом після цього, у вересні, як грім серед ясного неба, у судовому реєстрі з’явилася справа про розлучення Юрія Савранського з колишньою дружиною.

Саме відтоді у Мережі почали ширитися чутки про те, що розлученню манекенника посприяв новий таємний роман з Наталкою Денисенко. І хоч зірки ще не заявляли про свої стосунки, Наталка регулярно з’являється поруч з чоловіком на зніманнях і навіть залучила його до свого ювелірного бізнесу. Та поки ж інтрига лише наростає.

