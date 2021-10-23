Йоганссон, Кутчер та Малек: голлівудські зірки, які мають близнюків

Так, має брата-близнюка власник "Оскара" Рамі Малек.

Народження близнят або двійнят – рідкісне та цікаве явище.

Ще більш захопливо спостерігати за долями відомих зірок, у яких є рідні брат чи сестра, народжені в один день. Так, дехто разом подався до шоу-бізнесу, а кар’єри інших зовсім різняться.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку знаменитостей, які мають близнюків чи двійнят.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен

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Одними із найвідоміших зіркових близнят є акторки, модельєрки та співачки Мері-Кейт та Ешлі Олсен. Сестри народилися 13 червня 1986 року. Кінодебют дівчат відбувся, коли їм було дев'ять місяців. Зірки найбільш відомі дитячими ролями в стрічках "Паспорт до Парижа", "Двоє: Я і моя тінь". В 6 років Мері-Кейт та Ешлі стали наймолодшими продюсерками в історії, а в 10 - наймолодшими мільйонерками.

Рамі та Самі Малеки

Associated Press

Мало хто знав, що в зірки "Богемної рапсодії" Рамі Малека є брат-близнюк Самі. Рідні люди з’явилися на світ 12 травня 1981 року. Якщо Рамі обрав кар’єру актора та вже здобув свій перший "Оскар", то його брат працює вчителем. Інколі Самі з'являється на світських заходах разом зі своїм зірковим близнюком.

Єва та Джой Грін

instagram.com/evagreenweb

Відома французька акторка Єва Грін також має сестру-двійню на ім’я Джой. Подейкують, що вона прагнула стати акторкою, втім, не склалося. Натомість, Джой здобула професію адвокатки та разом із чоловіком розводить коней.

Ештон та Майкл Кутчери

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Є брат-близнюк і в актора Ештона Кутчера – Майкл. В дитинстві в хлопчика діагностували церебральний параліч та невиліковну хворобу серця. В 13 років Майкл пережив клінічну смерть, через що брат Ештон ледь не наклав на себе руки. Згодом брату зірки пересадили серця. Він здобув освіту маркетолога та працює в благодійних організаціях, які збирають пожертви для людей, хворих на ДЦП.

Скарлетт та Гантер Йоганссони

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Має брата-красунчика голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон, яка старша від Гантера на три хвилини. Близнюки народилися 22 листопада 1984 року. У 12 років брат та сестра знялися в комедії "Злодюжки". Зараз же Гантер будує кар’єру політика.

Лінда та Леслі Гемілтони

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Американська акторка Лінда Гемілтон, яка найбільш відома за роллю Сари Коннор у серії фільмів "Термінатор", мала сестру-близнючку Леслі. Цікаво, що вона підміняла зіркову родичку в деяких епізодах культової стрічки. Втім, Леслі не цікавила голлівудська слава, вона стала медсестрою. 2020 року сестра Лінди померла.

Він Дізель та Пол Вінсент

instagram.com/vindiesel

18 липня 1967 року народилися Марк Вінсент, він же Він Дізель, та його близнюк Пол. Якщо Він став суперзіркою бойовиків, то Пол обрав продюсерську кар’єру.

Аарон та Шон Ешмори

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Брати Аарон та Шон Ешмор – знамениті канадські актори-близнюки. Так, Шон відомий за роллю Айсмена в "Людях Ікс", а Аарона глядачі бачили в серіалах "Таємниці Смолвіля" та "Кіллджойс".

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