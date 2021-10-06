YouTube видалив канали співака R. Kelly, якого визнали винним у торгівлі людьми

Однак його пісні все ще можна послухати.
YouTube безповоротно видалив канали американського співака Роберта Келлі, більше відомого як R. Kelly, якого визнали винним у торгівлі людьми з метою їхньої сексуальної експлуатації.
Очільник юридичного відділу YouTube Ніколь Олстон говорить, що музикант також більше не зможе створювати нові канали, пише bloomberg.
Однак кліпи співака, які завантажені іншими користувачами, можна подивитися, і його пісні все ще доступні на YouTube Music. Зазначається, що санкції вводяться проти самого R. Kelly, а не його творчості.
Сторінки репера в Facebook, Instagram і Twitter вже заблокували.
Зазначимо, що R. Kelly в кінці вересня визнали винним у використанні свого статусу знаменитості для організації схеми сексуального насильства над жінками та дітьми, яка діяла впродовж двох десятиліть. Він також виробляв дитячу порнографію і організовував викрадення людей.
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