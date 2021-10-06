YouTube видалив канали співака R. Kelly, якого визнали винним у торгівлі людьми

Однак його пісні все ще можна послухати.

YouTube безповоротно видалив канали американського співака Роберта Келлі, більше відомого як R. Kelly, якого визнали винним у торгівлі людьми з метою їхньої сексуальної експлуатації.

Очільник юридичного відділу YouTube Ніколь Олстон говорить, що музикант також більше не зможе створювати нові канали, пише bloomberg.

R. Kelly / Associated Press

Однак кліпи співака, які завантажені іншими користувачами, можна подивитися, і його пісні все ще доступні на YouTube Music. Зазначається, що санкції вводяться проти самого R. Kelly, а не його творчості.

Сторінки репера в Facebook, Instagram і Twitter вже заблокували.

Зазначимо, що R. Kelly в кінці вересня визнали винним у використанні свого статусу знаменитості для організації схеми сексуального насильства над жінками та дітьми, яка діяла впродовж двох десятиліть. Він також виробляв дитячу порнографію і організовував викрадення людей.

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