YouTube забанив новий кліп Злати Огнєвіч через надмірну еротику

Сьогодні, 17 листопада, мала відбутися прем'єра нового сміливого кліпу співачки Злати Огнєвіч на новий трек "Віддаю".

Це найвідвертіша робота за всю кар'єру Злати. Втім, коли артистка почала заливати відео на свій YouTube, хостинг відмовив у розміщенні кліпу. Як причина було вказано наступне "Це відео вилучено через порушення правил YouTube щодо зображення оголеного тіла та контенту сексуального характеру"

Про що Злата повідомила в сторіз в Instagram.

"Це треш! Відео таки забанили! Я не знаю, що робити. Ми заливаємо знову і знову, і та сама історія", - пожалілася Огнєвіч шанувальникам у фотоблогу.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також артистка розмістила кадр, який був зроблений опів на першу ночі, де вона разом з редактором перемонтовувала відео. Врешті, Злата встигла до ранку і таки представила кліп. Щоправда, тих відвертощів у відео, про які так багато говорила артистка, фанам так і не судилося побачити. Втім, у новій версії роботи Огнєвіч продемонструвала свій танцювальний талант і навіть приголомшила деякими трюками.

Зазначимо, що трек "Віддаю" став першим синглом із майбутнього однойменного мініальбому, що вже зовсім скоро почують слухачі. І за словами Огнєвіч, він про шалене кохання, яке переповнює серце.

Знімання нового кліпу на пісню тривали протягом 15 годин, і весь цей час Злата танцювала під холодною водою. У відео Злата приголомшила своєю хореографією. Окрім того, на одязі співачки виднівся принт з картини Марії Приймаченко "Звір Гуляє", а саме: очі звіра.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч підігріла інтерес шанувальників до нової музичної роботи, станцювавши у відвертому комбінезоні без спіднього на столі.

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