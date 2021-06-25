Йовович, Шер та Кардашян: зірки, які отримали вигоду від свого шлюбу

Також у списку Маколей Калкін та Пол Маккартні.

Хтось одружується, бо кохає свою другу половинку, а хтось – бо любить гроші, славу або бажає нарешті втекти з дому. Про те, хто із зірок отримав вигоду від свого шлюбу, читайте у матеріалі.

Мілла Йовович

instagram.com/millajovovich

Акторка наперекір мамі вискочила заміж у 16 років. Першим її обранцем став партнер по фільму "Під кайфом у сум'ятті" Шон Ендрюс, якому на той момент було 22 роки. Проблема юної Міли полягала у тому, що мама контролювала доньку у всьому, у тому числі доходи. Тож, щоб стати фінансово незалежною, дівчина поквапилася під вінець. Але за два місяці шлюб анулювали на вимогу матері Йовович. Акторка каже, що спочатку злилася на неї, але потім і сама зрозуміла, що кохання минуло. Після цього Міла виходила заміж ще двічі, але у більш свідомому віці. Зараз вона заміжня за режисером та продюсером Полом Андерсоном та виховує трьох доньок.

Міранда Керр

instagram.com/mirandakerr

Модель вперше одружилася у 27 років з Орландо Блумом. Після розлучення ходили чутки, що її справжнім коханням був не актор, а його гонорари і популярність. Також модель зустрічалася з мільярдером Джеймсом Паркером та Джо Лоу. Від останнього вона отримала прикрас на 8 мільйонів доларів. У результаті, модель переключилася на засновника Snapchat Евана Шпігеля, статки якого оцінюють у 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Вони оголосили про свої заручини у липні 2016 року, за рік після знайомства, а 2017-го – одружилися. Попри одруження, пара підписала контракт, згідно з яким після розлучення Міранда не зможе претендувати ні на що.

Кім Кардашян

instagram.com/kimkardashian

Ще задовго до Каньє Веста у 19 років Кім вийшла заміж за музичного продюсера Деймона Томаса, а під вінець, за словами зірки, вона йшла під дією наркотиків. За три роки пара розлучилася. Наступним чоловіком Кім став баскетболіст Кріс Гамфріс, після розлучення з яким вона отримала 2 мільйони доларів, а ще 1 мільйон 100 тисяч доларів за фотографії з церемонії та майже 100 тисяч доларів за фотографії з дівич-вечора.

Шер

instagram.com/cher

Легенда попмузики зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася у кафе, коли їй було 16 років. Тоді Сонні Боно працював асистентом у музичного продюсера Філа Спектора. Спочатку їхні стосунки були дружніми і майбутня зірка погодилася жити у Сонні, в обмін на те, що буде готувати та прибирати будинок. Пізніше, завдяки Сонні Шер стала працювати на беквокалі у студії Філа Спектора, а стосунки друзів переросли у романтичні та професійні. Подружжя почало виступати разом. Завдяки шлюбу Шер зробила блискучу кар'єру, хоча він тривав всього чотири роки.

Маколей Калкін

instagram.com/culkamania

Він рано пізнав популярність і дуже рано (у 17 років) розписався зі своєю подружкою Рейчел Майнер, яка була його ровесницею. Очікувано, що шлюб проіснував лише два роки, і ще два роки тривав процес розлучення.

Пол Маккартні

instagram.com/paulmccartney

56-річний Пол Маккартні одружився з 30-річною Гізер Міллс, яка була маловідомою моделлю у Великобританії, перш ніж вийти заміж за музиканта 2002 року. Коли вони розлучилися за чотири роки, Міллс просила 250 мільйонів доларів, але отримала всього 48 мільйонів доларів та 70 тисяч доларів на рік на утримання дочки Беатріс, плюс гроші на няню та приватну школу, чим була дуже незадоволена. Але її кар'єра і популярність точно пішли вгору після цього шлюбу.

Олівія Вайлд

instagram.com/oliviawildeland

Голлівудська акторка та режисерка Олівія Вайлд вийшла заміж за Тао Располі ще у 19 років, а йому на той момент було 27. Він був і залишається дев'ятим принцем італійської області Лаціо. Їхнє одруження відбулось у покинутому шкільному автобусі, а згодом пара провела ще дві весільні церемонії, одна з яких минула у хоромах чоловіка, а друга на батьківський фермі Вайлд у Вірджинії. Союз проіснував сім років і 2011 року пара оформила розлучення. Олівія зізнається, що разом з чоловіком ніяк не могла подорослішати і завдяки розлученню навчилася піклуватися про себе сама. Тому після розриву не вимагала від чоловіка жодної грошової компенсації.

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