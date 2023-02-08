Юлія Кавчук з "Холостяка-12" покинула бразильського футболіста і назвала причину

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Юлія Кавчук зізналася, що її серце знову вільне.

Під час розмови з Victoria Siroklyn Юлія зізналася, що вона покинула свого хлопця, футболіста з Бразилії, з яким познайомилася у Дубаї. Буквально місяць тому Кавчук вперше показала обранця, а вже зараз зізналася, що знову в активному пошуку.

Юлія Кавчук з ексбойфрендом / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

"Ми розійшлися через те, що.. Я доросла дівчинка, мені 29 років. Я знаю, що мені треба в цьому житті. Якщо чоловік двічі не відповів за слова, які він сказав, значить на третій раз він йде. Взагалі, має йти вже після першого, але якщо в тебе добре серце, ти даєш йому другий шанс, якщо він цього не виконує… Він мені теж говорив, а після цього казав все інакше. Я раз таке стерпіла, другий, кажу, пообіцяй, що ти так більше не робитимеш. Він: "Обіцяю". Минає тиждень, він знов це зробив", - назвала причину розставання Юлія.

Юлія Кавчук / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

Дівчина поділилася, що вона не жалкує, що все так склалося. Ба більше, Кавчук вже встигла знову сходити на побачення, але поки нічого серйозного.

Нагадаємо, не так давно ще одна учасниця "Холостяка-12" Аліна Єршова зізналася, що її кликав на побачення ведучий Слава Дьомін. Втім, дівчина не квапиться зустрітися зі знаменитістю.

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