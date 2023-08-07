Юлія Мендель, ледь стримуючи сльози, показала будинок свого дитинства, знищений окупантами

Ексречниця президента України Юлія Мендель поділилася щемливою історією власної родини.

Під час війни будинок бабусі й дідуся журналістки на Херсонщині було зруйновано внаслідок обстрілу з боку російських окупантів. Днями Юлія змогла сама приїхати на деокуповані території і на власні очі побачити те, що сталося з будинком її дитинства. Кадрами з рідного села Юлія поділилася в Twitter.

"Будинок, який ви бачите позаду мене, - будинок мого дитинства. Я провела тут перші роки свого життя. А в кімнаті, яку ви бачите, ми дивилися чорно-білий радянський телевізор і де моя бабуся казала, що тележурналісти - найрозумніші люди в світі. Можливо, саме тому я вирішила, що хочу стати тележурналістом. Цей будинок має кращий вигляд, ніж більшість будинків у селищі Олександрівка на Херсонщині. В домах немає вікон, дверей, дахів і підлоги", - розповіла Мендель.

Юлія Мендель / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Під завалами зруйновано будинку родині Мендель вдалося знайти деякі цінні речі. Знахідка, яку помітила мама журналістки, зворушила Мережу.

"Мама знайшла в Олександрівці мої перші черевички, які я носила, коли мені було 6 місяців", - поділилася Юлія.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Також журналістка показала наслідки російських обстрілів в інших районах населеного пункту. Від ударів окупантів було вщент зруйновано житлові будинки і школу.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Читайте також: