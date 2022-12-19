Юлія Мендель показала зруйнований російською ракетою будинок своїх бабусі та дідуся

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель показала, як російська ракета зруйнувала будинок її бабусі та дідуся.

На своїй сторінці в Instagram журналістка опублікувала моторошні світлини, на яких видно, що у будинку зруйнований дах та вилетіли вікна.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Також Мендель показала на фото одну з кімнат, у якій посеред кімнати стирчить російська ракета. Як пригадала журналістка, саме в цій кімнаті вона проводила найбільше часу в дитинстві.

"Будинок моїх дідуся і бабусі, де я провела перші роки життя. Це кімната, де я малювала картини і дивилася старий чорно-білий телевізор", - написала Юлія.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Під час війни, за словами Мендель, частина її рідних опинилася на окупованих територіях. Так, під час деокупації Херсонщини ексречниця президента вперше за 9 місяців війни побачила свою рідну тітку.

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