Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Юлія Мендель показала зруйнований російською ракетою будинок своїх бабусі та дідуся

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1792
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Юлія Мендель показала зруйнований російською ракетою будинок своїх бабусі та дідуся

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Ексречниця президента поділилася жахливими кадрами.

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель показала, як російська ракета зруйнувала будинок її бабусі та дідуся.

На своїй сторінці в Instagram журналістка опублікувала моторошні світлини, на яких видно, що у будинку зруйнований дах та вилетіли вікна. 

© instagram.com/iuliia_mendel
Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Також Мендель показала на фото одну з кімнат, у якій посеред кімнати стирчить російська ракета. Як пригадала журналістка, саме в цій кімнаті вона проводила найбільше часу в дитинстві. 

"Будинок моїх дідуся і бабусі, де я провела перші роки життя. Це кімната, де я малювала картини і дивилася старий чорно-білий телевізор", - написала Юлія. 

© instagram.com/iuliia_mendel
Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Під час війни, за словами Мендель, частина її рідних опинилася на окупованих територіях. Так, під час деокупації Херсонщини ексречниця президента вперше за 9 місяців війни побачила свою рідну тітку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1792
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація