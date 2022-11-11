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Юлія Мендель у сльозах розповіла про рідну тітку, яку вперше за час війни побачила на відео з Херсонщини

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1082
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Юлія Мендель у сльозах розповіла про рідну тітку, яку вперше за час війни побачила на відео з Херсонщини

Ексречниця президента дала волю емоціям.

Ексречниця Володимира Зеленського Юлія Мендель розплакалася, коли впізнала на вірусному відео з Херсонщини свою тітку, яку не бачила дев'ять місяців.

Колишня прессекретарка президента розповіла, що ЗСУ звільнили селище, у якому проживає її рідна тітка. Розповідаючи цю радісну новину Мендель не змогла втримати сліз.

"Зараз у селі, де живе моя тітка на Херсонщині, вивішують український прапор. Це так емоційно. Те, що Росія зробила з нами за останні дев’ять місяців, це жах, який важко уявити", - поділилася Юлія.

Також повною несподіванкою для Юлії було побачити родичку на кадрах від українських військових. На відео тітка Мендель виходить обійняти наших захисників. 

"Ось, як я побачила свою тітку з Херсонської області вперше за дев'ять місяців — на відео, де вона обіймає українського солдата. Вона навіть не знає, що стала інтернет-зіркою", -написала Мендель.

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Дата публікації
Перегляди
1082
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