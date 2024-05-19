Юлія Сахневич після заяви про роман з Позитивом ніжно звернулася до нього

Сьогодні, 19 травня, український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, святкує день народження.

З нагоди 35-річчя зірки танцівниця Юлія Сахневич присвятила коханому допис в Instagram. Зокрема, показала ніжне фото, на якому постає з Позитивом на тлі водойми. До слова, це вперше після заяви про роман з артистом Юлія опублікувала романтичну світлину з ним. До того ж танцівниця адресувала імениннику безліч теплих слів і привітала з особливим святом.

Позитив святкує 35-річчя

"З днем народження, коханий. Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад! А я завжди буду поруч", - замилувала публічним зверненням Сахневич.

Також виконавець отримав привітання від співачок Олі Полякової та Наді Дорофєєвої. Зірки опублікували спільні фото з Позитивом.

Позитив святкує 35-річчя

Позитив святкує 35-річчя

Нагадаємо, стосунки Позитива та Юлії Сахневич розпочалися ще до повномасштабного вторгнення. Проте зірки не афішували їх до квітня цього року. Зрештою, після офіційної заяви фани запідозрили, що Юлія Сахневич могла зруйнувати попередній шлюб Олексія. Втім, виконавець вже відповів на схожі закиди.

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