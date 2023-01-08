Юлія Саніна без макіяжу показала селфі у потягу та заговорила про цикл 9 років у нумерології

Артистка пригадала, яким було життя її та країни 9 років тому.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поміркувала про циклічність деяких речей в історії.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася селфі, яке зробила у вагоні потягу. На знімку Саніна зображена без макіяжу та будь-яких фільтрів.

Під фотографією артистка поділилася думками стосовно того, що згідно з нумерологією існує цикл 9 років, який повторюється. Юлія зазначила, що якраз таки 9 років тому був непростий 2014-й.

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Сміливо рухаюся в 2023. Якщо вірити нумерології, існує цикл 9 років, який повторюється. За цією логікою можна зазирнути у свій 2014 рік. Події в Україні всі ми чудово пам'ятаємо: Інститутська, Крим, початок АТО… У творчості.. Спочатку не до творчості, а потім кліп Stones, максимально дивне перше шоу в Stereo Plaza, єдиний заробіток – це квиткові концерти, успішний тур Україною, романтична подорож до Львова, незабутня Норвегія… Але не стільки важливі події, скільки відчуття та емоції того року. У мене це був жах, розгубленість, а потім прийняття життєво формуючих рішень в особистому і професійному житті, максимальна креативність і винахідливість, ризик, а згодом багато радісних моментів. Це був рік, який приводив мене і мою команду до тями. Цікаво", - поділилася підсумком Саніна.

Нагадаємо, раніше фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна поділилася, чим вони з родиною займаються під час відключення світла. Артистка зізналася, що їхній приватний будинок виявився підготовленим до відсутності електроенергії.

Читайте також: