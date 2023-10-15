"Голос країни-13": Юлія Саніна зворушила особливими сюрпризом для однієї з учасниць

Зіркова тренерка "Голосу країни-13" Юлія Саніна зворушила особливим сюрпризом для однієї зі своїм учасниць.

Виконавиця вийшла на сцену до молодої матусі Марії Стасюк, яка у сьомому епізоді представила її команду на "кросбатлі" з піснею "Пошта" Jerry Heil. Для вокалістки Саніна також підготувала особливий лист від дуже важливих для неї людей.

Як розповіла Юлія, послання до Марії написали її маленькі сини, які вболівають за свою матусю вдома. Учасниця зі сцени зачитала ніжні рядки від хлопчиків та розчулила присутніх. Сини написали, що дуже люблять свою маму та "тримають кулачки" за неї на шоу.

Фото: скриншот з відео

Під час свого виступу Марія також зачепила глядачів своїм ніжним виконанням пісні, однак у "кросбатлі" поступилася місцем учаснику з команди Артема Пивоварова, військовому Михайлу Панчишину. Вокалістка відстала від свого суперника на 39 голосів і таким чином покинула шоу.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

Читайте також: