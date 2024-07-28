Юлія Саніна на тлі чуток про розпад гурту "The Hardkiss" розпочала сольну кар'єру

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна розпочала свою сольну співочу кар'єру.

Про це свідчать її нові персональні сторінки на стримінгових платформах і соцмережах. Зокрема, редакція "Музвар" звернула увагу на те, що віднедавна Юлія створила акаунти на Spotify, Facebook та YouTube й вже публікує там свої сольні хіти й пісні у дуетах з іншими артистами. Раніше виконавиця завжди презентувала себе під іменем "The Hardkiss", проте віднедавна вийшла з тіні й натякнула на нову творчу еру.

"У Юлії Саніної ніколи не було публічного інстаграму, позначали артистку навіть на колабі з Тіною Кароль саме як "The Hardkiss", але повномасштабна війна вивела із гри (та країни) всіх чоловіків колективу... Тож, бренд Юлія Саніна отримав повноцінне життя. У Саніної свій YouTube, Facebook-акаунт, оновились сторінки на стримінгах", - йдеться у повідомленні "Музвар".

Юлія Саніна створила персоналізовані сторінки

Юлія Саніна створила персоналізовані сторінки

Цікаво, що сама Юлія Саніна поки що офіційно не коментувала ситуацію. Проте раніше зазначала, що не збирається покидати гурт, а лише поїде у сольний тур Україною з власною програмою "Special Kiss", над чим активно зараз продовжує працювати.

До того ж засмучуватися з приводу чуток про ймовірний розпад гурту "The Hardkiss" через нещодавнє зізнання Юлії Саніної про непрості часи колективу не варто, адже музиканти з осені розпочнуть свій світовий закордонний тур. Також соцмережі гурту залишаються активними.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна вперше за декілька років показалася з 8-річним сином за кордоном.

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