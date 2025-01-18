Юлія Саніна на тлі хейту чесно зізналася, коли її чоловік виїхав за кордон

Артистка заступилася за Валерія Бебка, який живе за межами України.

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна відповіла на закиди про незаконне вивезення чоловіка Валерія Бебка за кордон під час війни.

Артистка у своєму фотоблогу нещодавно ділилася фото із сімейного відпочинку за кордоном з сином і чоловіком. Вони разом вирушили кататися на лижах. Ця публікація викликала серед шанувальників неоднозначні емоції. І серед коментарів можна натрапити на звинувачення чоловіка Саніної у незаконному перетині українського кордону під час війни.

У відповідь виконавиця не стала мовчати. Натомість вона взялася захищати свого коханого та пояснила ситуацію. Так, Валерій Бебко та виконавиця разом з сином проживають за кордоном. Проте знаменитість зазначила, що вони виїхали ще до початку повномасштабного вторгнення.

Юлія Саніна розповіла про виїзд чоловіка Валерія Бебка за кордон / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", - відповіла Юлія на коментар юзера у Мережі.

Нагадаємо, нещодавно гурт The Hardkiss повідомив про скасування свого концерту в НСК "Олімпійський". Масштабне шоу мало відбутися влітку. Фронтвумен Юлія Саніна назвала причини, чому команда прийняла таке рішення й відповіла, що робити з квитками.

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