Юлія Саніна на тлі скандалів возз'єдналася з чоловіком за кордоном і розсекретила, де вони зараз

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, музикант Валерій Бебко вперше за тривалий час показалися разом.

Так, пара з в Instagram опублікувала кадри зі спільної прогулянки в США. Юлія з коханим насолодилися місцевими краєвидами, а також покаталися на оглядовому катері. Водночас подружжя поділилося кадрами не лише з відпочинку, але й з репетицій гурту The Hardkiss перед виступами в Америці.

Так, у своєму повному складі гурт The Hardkiss відіграв концерт у Чикаго, де зібрав чимало прихильників. І це вперше за тривалий час, коли Валерій Бебко вийшов запалювати на сцені. Водночас у день виступу Юлія Саніна відсвяткувала свій день народження.

Юлія Саніна засвітилася з чоловіком за кордоном під час концертного туру

До слова, прихильники відреагували на возз'єднання пари й гурту доволі позитивно й адресували чимало коментарів з приємними словами подружжю:

Дуже приємно бачити вас разом

Нехай у вас все буде добре

Які ж чудові краєвиди і ви

Як же я люблю вас, ваші пісні, енергетику

Зазначимо, пара ще з початку повномасштабного вторгнення ставала темою для палких дискусій у Мережі. Річ у тім, що юзери запідозрили чоловічий колектив гурту The Hardkiss у перебуванні за кордоном. Тим паче Валерій Бебко у соцмережах дуже рідко став робити дописи, не показувався з дружиною в Україні й здебільшого ділився контентом з-за кордону. Сама ж Юлія Саніна жодним чином не коментує ситуацію.

Читайте також: