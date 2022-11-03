Юлія Саніна поділилася, скільки коштів гурт The Hardkiss зібрав на допомогу для дітей-сиріт

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, яку суму вдалося зібрати колективу під час благодійних концертів у Анталіїї та Стамбулі.

Гурт долучився до ініціативи Childhood Without War, аби заробити гроші на евакуацію дітей-сиріт з небезпечних районів України до Туреччини.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Наші виступи в Анталії та Стамбулі відвідало близько 1 500 людей. А з продажу квитків вдалося зібрати 1 400 000 гривень. Дякуємо усім, хто відвідує наші концерти та слухає українську музику", - поділилася Юлія на сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Під час одного із виступів також сталася дуже зворушлива ситуація. Саніна побачила у натовпі дівчинку із плакатом "Мрію заспівати із вами". Виконавиця вирішила здійснити мрію маленької українки та запросила її на сцену.

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