Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Юлія Саніна поділилася, скільки коштів гурт The Hardkiss зібрав на допомогу для дітей-сиріт

Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Юлія Саніна поділилася, скільки коштів гурт The Hardkiss зібрав на допомогу для дітей-сиріт

Фото: прес-служба The Hardkiss

Колектив дав благодійний концерт у Туреччині.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, яку суму вдалося зібрати колективу під час благодійних концертів у Анталіїї та Стамбулі.

Гурт долучився до ініціативи Childhood Without War, аби заробити гроші на евакуацію дітей-сиріт з небезпечних районів України до Туреччини. 

© instagram.com/the_hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Наші виступи в Анталії та Стамбулі відвідало близько 1 500 людей. А з продажу квитків вдалося зібрати 1 400 000 гривень. Дякуємо усім, хто відвідує наші концерти та слухає українську музику", - поділилася Юлія на сторінці в Instagram.

© instagram.com/the_hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Під час одного із виступів також сталася дуже зворушлива ситуація. Саніна побачила у натовпі дівчинку із плакатом "Мрію заспівати із вами". Виконавиця вирішила здійснити мрію маленької українки та запросила її на сцену. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація