Юлія Саніна похизувалася своїм незвичайним татуюванням: "Зробила собі подаруночок"

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна похизувалася своїм незвичайним татуюванням.

Артистка наважилася набити тату на своєму тілі. До цього виконавиця поставилася відповідально, тож зображення має особливий для неї сенс. На плечі співачка набила маяк, поруч з яким літають птахи.

Окрім того, поруч із зображенням красується текст із пісні гурту The Hardkiss – "Маяк". Зокрема, на своєму тілі Юлія Саніна набила рядки: "В темному морі ми не одні…". До речі, саме цією композицією гурт The Hardkiss відкривав "Євробачення-2023", яке проводилося у Великій Британії від імені України, а Саніна була ведучою.

Юлія Саніна показала своє тату / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Як зазначила співачка, ця важлива фраза слугуватиме для неї нагадуванням. Тож, саме такий невеличкий подарунок вона наважилася собі зробити.

"Зробила собі маленький подаруночок-нагадування", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, довкола гурту The Hardkiss нині вирує чимало обговорень. Зокрема, Юлія Саніна в Україні виступає сольно, а за кордоном – разом із чоловічим складом колективу. Нещодавно співачка пояснила, чому так відбувається, і заговорила про проблеми в The Hardkiss.

Прем'єра кліпу The HARDKISS "Тільки там" у Сніданку з 1+1 Україна

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